Развод, ИИ, нотариат: новые функции в Дії в 2026 году

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить в 2026 году ряд инновационных услуг в приложении Дія, среди которых: онлайн-развод, электронный нотариат и ИИ-ассистент.

Эти функции направлены на упрощение административных процессов, повышение доступности государственных услуг и использование технологий для удобства граждан. Читай в материале детали новейших функций.

Онлайн-развод: быстрое и бесконтактное оформление

Одной из ключевых новинок станет услуга онлайн-развода, которая позволит супругам без несовершеннолетних детей подавать заявления через Дію. Запуск планируется в первом квартале 2026 года, хотя поначалу анонсировали конец 2025-го.

Процесс предусматривает электронную регистрацию расторжения брака, что уменьшит очереди в ГРАГСах и упростит процедуру для украинцев, в том числе тех, кто находится за границей. Услуга будет работать на базе мобильного приложения Дія с использованием электронной подписи.

Электронный нотариат: дистанционные услуги для всех

В 2026 году запустят е-Нотариат, который позволит получать нотариальные услуги онлайн как в Украине, так и за рубежом. Это снизит стоимость и упростит процессы, такие как удостоверение документов или соглашения.

Проект базируется на уже существующих удаленных нотариальных действиях и станет доступным гражданам из любого места. По планам услуга заработает в первой половине года, делая нотариат более эффективным и доступным.

ИИ-ассистент: интеллектуальная помощь в действии

Команда Дії готовит ИИ-ассистента, который будет помогать пользователям в навигации сервисами, ответах на вопросы и быстром оформлении документов. Эта функция, анонсированная как часть новых услуг, запустится в 2026 году.

Искусственный интеллект интегрируется для персонализированных рекомендаций и упрощения взаимодействия с госуслугами, делая Дію еще более удобной.

