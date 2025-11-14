Розлучення, ШІ, нотаріат: нові функції в Дії у 2026 році

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити у 2026 році низку інноваційних послуг у застосунку Дія, серед яких: онлайн-розлучення, електронний нотаріат та ШІ-асистент.

Ці функції спрямовані на спрощення адміністративних процесів, підвищення доступності державних послуг та використання технологій для зручності громадян. Читай у матеріалі деталі нових функцій.

Онлайн-розлучення: швидке та безконтактне оформлення

Однією з ключових новинок стане послуга онлайн-розлучення, яка дозволить подружжям без неповнолітніх дітей подавати заяви через Дію. Запуск планується в першому кварталі 2026 року, хоча спочатку анонсували кінець 2025-го.

Процес передбачає електронну реєстрацію розірвання шлюбу, що зменшить черги в ДРАЦСах і спростить процедуру для українців, зокрема тих, хто перебуває за кордоном. Послуга працюватиме на базі мобільного застосунку Дія з використанням електронного підпису.

Електронний нотаріат: дистанційні послуги для всіх

У 2026 році запустять е-Нотаріат, який дозволить отримувати нотаріальні послуги онлайн як в Україні, так і за кордоном. Це зменшить вартість і спростить процеси, такі як посвідчення документів чи угоди.

Проєкт базується на вже існуючих віддалених нотаріальних діях і стане доступним для громадян з будь-якого місця. За планами, послуга запрацює в першій половині року, роблячи нотаріат більш ефективним і доступним.

ШІ-асистент: інтелектуальна допомога в Дії

Команда Дії готує ШІ-асистента, який допомагатиме користувачам у навігації сервісами, відповідях на запитання та швидкому оформленні документів. Ця функція, анонсована як частина нових послуг, запуститься у 2026 році.

Штучний інтелект інтегрується для персоналізованих рекомендацій і спрощення взаємодії з держпослугами, роблячи Дію ще зручнішою.

