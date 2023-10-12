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Топ-5 стран, в которых украинцы скрывают свои доходы: в налоговой взялись считать

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 октября 2023, 08:00
У яких країнах українці приховують доходи від оподаткування: список від податкової
Фото: Pexels

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