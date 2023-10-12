Топ-5 стран, в которых украинцы скрывают свои доходы: в налоговой взялись считать

Украина вовлечена в процессы обмена налоговой информацией. Они осуществляются на основании Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых делах, которую ВР ратифицировала в 2008 году, а также действующих международных соглашений об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов.

Это важный и действенный инструмент защиты экономических интересов нашего государства при отработке вопросов по трансфертному ценообразованию и международному налогообложению, сообщают в Государственной налоговой службе.

В Налоговой рассказали, в какие страны чаще всего обращаются за информацией.

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В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят:

Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия, Люксембург.

Процесс обмена налоговой информацией проводится для эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов и их минимизацией на международном уровне. Для этого подавляющее большинство стран имплементировало международные стандарты прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере.

— Подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы: Республику Кипр — 32%, Швейцарию — 18%, Великобританию — 9%, Германию и Люксембург — по 7%, Нидерланды, Италию и Испанию — по 5%, другие страны — 12%, — говорится в сообщении налоговой.

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В ГНС подчеркнули, что результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, оказывают решающее влияние на дальнейшее течение контрольно-проверочных мероприятий и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долгое время оставались вне налогового контроля, но в отношении которых от иностранных государственных органов получена информация/документы, свидетельствующие о нарушении налогового, валютного и другого законодательства.

В то же время полученная от иностранных компетентных органов информация также используется при формировании доказательной базы, качественного документирования нарушений, помогает формировать образцовые кейсы для поддержки позиции ГНС во время судебных обжалований, что в итоге обеспечивает поступление средств в бюджет Украины.

Многие украинцы уехали за границу, но не стоит забывать, что налоги все равно нужно платить. Ранее мы рассказывали, какие налоги за границей должны уплатить украинцы.

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