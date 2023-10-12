Топ-5 країн, в яких українці приховують доходи: у ДПС взялися лічити

Україна залучена до процесів обміну податковою інформацією. Вони здійснюються на підставі Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, яку ратифікувала ВР у 2008 році, а також чинних міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків.

Це важливий та дієвий інструмент захисту економіки нашої держави, нагадують у Державній податковій службі.

У податковій розповіли, до яких країн найчастіше звертаються за інформацією.

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У п’ятірку країн, до яких Державна податкова служба найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять:

Кіпр, Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Люксембург.

Таку інформацію податкова отримує для ефективної боротьби з ухиленням від сплати податків та їх мінімізацією на міжнародному рівні. Для цього переважна більшість країн імплементувала міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією у податковій сфері.

— Переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів: Республіки Кіпр — 32%, Швейцарії — 18%, Велика Британія — 9%, Німеччини та Люксембургу — по 7%, Нідерландів, Італії та Іспанії — по 5%, інших країн — 12 %, — йдеться у повідомленні податкової.

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У ДПС наголосили, що результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріали, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем, але щодо яких від іноземних державних органів отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства.

Водночас отримана від іноземних компетентних органів інформація також використовується при формуванні доказової бази, якісного документування порушень, допомагає формувати зразкові кейси для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень, що в підсумку забезпечує надходження коштів до бюджету України.

Багато українців виїхали за кордон, але не варто забувати, що податки все одно треба платити. Раніше ми розповідали, які податки за кордоном мають сплатити українці.

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