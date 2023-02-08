Проездной в твоем смартфоне? В Киеве планируют ввести многоразовый е-билет

Киевляне и гости столицы смогут покупать многоразовый электронный билет уже в этом году. Сделать это можно будет в приложении Київ цифровий всего в несколько кликов.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации столицы Петр Оленич в эфире телеканала Киев.

Многоразовый е-проездной в Киеве

В Киеве хотели ввести цифровой проездной еще в начале 2022 года. Однако планы были отложены из-за полномасштабной войны в Украине.

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Все это время онлайн можно было купить только одноразовый билет. Сейчас же планируется, что опция приобретения многоразового е-проездного станет доступной к концу 2023 года.

В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов.

Это можно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем будет уже цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика, — отметил Оленич.

Напомним, что оплата картой в общественном транспорте Киева доступна с 26 октября 2022 года. Читай, как теперь можно платить за проезд в коммунальном транспорте столицы.

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