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Проездной в твоем смартфоне? В Киеве планируют ввести многоразовый е-билет

Елена Яковлева, редактор сайта 08 февраля 2023, 13:00
У Києві з'явиться багаторазовий електронний проїзний квиток
Фото: Pexels

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