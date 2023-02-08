Проїзний у твоєму смартфоні? У Києві планують запровадити багаторазовий е-квиток

Кияни та гості столиці зможуть купувати багаторазовий електронний проїзний квиток уже цього року. Зробити це можна буде в застосунку Київ Цифровий всього за кілька кліків.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації столиці Петро Оленич в ефірі телеканалу Київ.

Багаторазовий е-проїзний у Києві

У Києві хотіли запровадити цифровий проїзний ще на початку 2022 року. Однак плани відклали через повномасштабну війну в Україні. Зараз також дивляться Тож увесь цей час онлайн можна було купити лише одноразовий квиток. Нині ж планується, що опція придбання багаторазового е-проїзного стане доступною до кінця 2023 року.

Цьогоріч у нас заплановано впровадження електронної картки, яка буде мультиінструментом і забезпечить використання смартфонів як проїзних квитків.

Це можливо робити зараз за допомогою Google Pay банківською карткою для разових поїздок. У майбутньому буде вже цифрова трансформація, і ми відмовимося від пластику, — зазначив Оленич.

Нагадаємо, що оплата карткою в громадському транспорті Києва доступна з 26 жовтня 2022 року. Читай, як тепер можна платити за проїзд у комунальному транспорті столиці.

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