Новини

Проїзний у твоєму смартфоні? У Києві планують запровадити багаторазовий е-квиток

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 13:00
У Києві з'явиться багаторазовий електронний проїзний квиток
Фото: Pexels

Більше новин
соус бешамель від Джеймі Олівера
Суперсмачний та вершковий: рецепт соусу бешамель від Джеймі Олівера
Жульєн: рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці
Жульєн з куркою та грибами — рецепт ідеальної закуски
театр
Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США
Дивитись більше

Матеріали по темі

Безкоштовний проїзд в громадському транспорті
Безплатний проїзд у громадському транспорті: для кого можливий та що робити, коли тобі відмовляють у пільговому перевезенні
Карта безкоштовних зон Wi-Fi у Києві від Укртелекому
В інформаційній темряві не залишимось! Як знайти безкоштовні Wi-Fi-зони на вулицях українських міст
Кривдили дівчат
“Організатори” вечірок, на яких кривдили дівчат, вже отримали підозри — Офіс генпрокурора
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською мовою: чи законно це
Посилення ролі нашої мови чи дискримінація? Омбудсмен про заборону спілкування російською у Києво-Могилянській академії

Відео
0:04:05
театр

Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни
0:01:31
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США
0:04:22
Сувенірні брелки
Брелоки з російських танків. Як майстер виготовляє сувеніри зі знищеної ворожої техніки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:58
Евакуація дітей
Порятунок дітей з пекла. Поліціянти показали унікальні кадри з евакуації
0:03:36
Добробат
Ремонтують дах, вікна та електрику. Волонтери Добробату відновлюють Миколаївщину
0:03:10
Дружківка
Двома ударами знищили чотири будинки та дитсадок: прифронтова Дружківка під постійними обстрілами
0:04:30
Дніпро
Позмінно працювало 400 надзвичайників: якою була рятувальна операція у Дніпрі після удару 14 січня
0:11:11
Сталевий кордон: штурмова бригада ДПСУ — що це
Сталевий кордон: що це за штурмова бригада, які завдання виконуватиме та хто може приєднатися
0:06:46
Харків обстріл
Наслідки для ВНЗ — 300 млн грн! Як оговтується Харків після недільного обстрілу
Більше відео
Повістки
Читати далі
Чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці — пояснює адвокат

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь