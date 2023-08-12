Теперь официально! В Одессе открыли для купания первые пляжи – список

В Одессе 12 августа официально открыли пляжи для купания, правда, речь идет не обо всех городских зонах у моря.
Рассказываем об этом подробнее.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, городские власти подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировки войск Одесса приказ о доступе людей к морю.
На указанных пляжах разрешено отдыхать с 08:00 до 20:00.
Олег Кипер добавил, что со временем список пляжей будет дополняться.
Купаться запрещено:
Выход в акваторию Черного моря на любом плавсредстве, кроме спасательных служб, запрещен.
При этом на всех пляжах ежедневно будет проводиться уборка. Там обязательно должны быть спасательные лодки и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.
При необходимости в акватории Черного моря будут работать водолазы.
Сомневаешься, стоит ли купаться из-за опасности? Предлагаем попрощаться с летом красиво! Читай, куда сходить в Одессе в августе 2023 года.
Фото: Думская
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