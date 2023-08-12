Теперь официально! В Одессе открыли для купания первые пляжи – список

В Одессе 12 августа официально открыли пляжи для купания, правда, речь идет не обо всех городских зонах у моря.

Рассказываем об этом подробнее.

Открытие пляжей Одессы: где можно купаться

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, городские власти подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировки войск Одесса приказ о доступе людей к морю.

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пляж Калетон;

инклюзивный пляж;

муниципальный пляж (район 14 фонтана);

пляж Икра;

пляж Чайка;

муниципальный пляж (район 10 фонтана).

На указанных пляжах разрешено отдыхать с 08:00 до 20:00.

Олег Кипер добавил, что со временем список пляжей будет дополняться.

Правила поведения на пляжах Одессы

Купаться запрещено:

во время воздушной тревоги;

при обнаружении подозрительных предметов;

во время шторма от 2-х баллов;

на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волнорезах);

вне зон для купания.

Выход в акваторию Черного моря на любом плавсредстве, кроме спасательных служб, запрещен.

При этом на всех пляжах ежедневно будет проводиться уборка. Там обязательно должны быть спасательные лодки и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.

При необходимости в акватории Черного моря будут работать водолазы.

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Фото: Думская

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