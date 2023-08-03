Прощайся с летом красиво! Куда сходить в Одессе в августе 2023 — культурный дайджест от Вікон

Календарь напоминает, что с летом придется скоро попрощаться. Жаль, ведь именно этот сезон мы любим за яркие концерты, изысканные театральные представления и фестивали под открытым небом.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Чтобы август не выдался одиноким и скучным, мы собрали для тебя самые интересные события культурной программы Одессы — здесь и спектакли, и концерты, и стендапы. А еще много других веселых мероприятий. Листай и выбирай.
Если ты думаешь, где можно отдохнуть от работы и мыслей, а еще развлечься, тебе именно сюда. Балеты, спектакли, постановки, концерты, выставки… Не только для взрослых, но и для детей! Читай наш культурный дайджест и бронируй билеты на интересные события.
Фото: Unsplash
Раньше мы рассказывали, куда сходить во Львове в августе 2023.
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