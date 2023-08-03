Прощайся с летом красиво! Куда сходить в Одессе в августе 2023 — культурный дайджест от Вікон

Календарь напоминает, что с летом придется скоро попрощаться. Жаль, ведь именно этот сезон мы любим за яркие концерты, изысканные театральные представления и фестивали под открытым небом.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Чтобы август не выдался одиноким и скучным, мы собрали для тебя самые интересные события культурной программы Одессы — здесь и спектакли, и концерты, и стендапы. А еще много других веселых мероприятий. Листай и выбирай.

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Если ты думаешь, где можно отдохнуть от работы и мыслей, а еще развлечься, тебе именно сюда. Балеты, спектакли, постановки, концерты, выставки… Не только для взрослых, но и для детей! Читай наш культурный дайджест и бронируй билеты на интересные события.

Театральные представления в Одессе: август 2023

Опера-буффа Севильский цирюльник — Одесский театр оперы и балета, 6 августа. Цена: 100–520 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 6 августа. Цена: 100–520 грн. Спектакль Дикарь Forever или о чем молчат мужчины — Дом клоунов, 10 августа. Цена: 240-400 грн.

— Дом клоунов, 10 августа. Цена: 240-400 грн. Оперный спектакль Флория Тоска — Одесский театр оперы и балета, 11 августа. Цена: 100–520 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 11 августа. Цена: 100–520 грн. Фолк-мюзикл Любовь сечевого стрельца — Театр музкомедии им. М. Водяного, 11 и 23 августа. Цена: 100–400 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 11 и 23 августа. Цена: 100–400 грн. Балетный спектакль Сюита a la danse: от классики до современности — Одесский театр оперы и балета, 17 августа. Цена: 100–520 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 17 августа. Цена: 100–520 грн. Спектакль Золотой теленок — Театр музкомедии им. М. Водяного, 18 августа. Цена: 100–400 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 18 августа. Цена: 100–400 грн. Спектакль Аида — Одесский театр оперы и балета, 20 августа. Цена: 100–560 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 20 августа. Цена: 100–560 грн. Спектакль Бычки в томате — Beit Grand, 26 августа. Цена: 200–400 грн.

— Beit Grand, 26 августа. Цена: 200–400 грн. Оперный спектакль Турандот — Одесский театр оперы и балета, 27 августа. Цена: 100–520 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 27 августа. Цена: 100–520 грн. Спектакль В воскресенье зелье копала — Украинский театр, 27 августа. Цена: от 150 грн.

Для взрослых и детей в августе

Сказка Крашеный Лис — Одесский областной театр кукол, 5 и 6 августа. Цена: 150 грн.

— Одесский областной театр кукол, 5 и 6 августа. Цена: 150 грн. Балет Красная шапочка — Одесский театр оперы и балета, 5 и 13 августа. Цена: 70-350 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 5 и 13 августа. Цена: 70-350 грн. Балетный спектакль Белоснежка — Одесский театр оперы и балета, 6 августа. Цена: 70-350 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 6 августа. Цена: 70-350 грн. Опера-сказка Изумрудный город — Одесский театр оперы и балета, 9 августа. Цена: 70-350 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 9 августа. Цена: 70-350 грн. Балетный спектакль Дюймовочка — Одесский театр оперы и балета, 10 августа. Цена: 100–440 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 10 августа. Цена: 100–440 грн. Спектакль Чиполлино — Театр музкомедии им. М. Водяного, 19 августа. Цена: 80-250 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 19 августа. Цена: 80-250 грн. Концерт Путешествие маленького музыканта — Одесский театр оперы и балета, 26 августа. Цена: 125 грн.

Концерты в Одессе в августе

Концерт YAKTAK — Одесская областная филармония, 5 августа. Цена: 350–850 грн.

— Одесская областная филармония, 5 августа. Цена: 350–850 грн. Концерт TVORCHI — Одесская областная филармония, 14 августа. Цена: 390-1190 грн.

— Одесская областная филармония, 14 августа. Цена: 390-1190 грн. Концерт Тины Кароль — Театр музкомедии им. М. Водяного, 16 августа. Цена: 900–4000 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 16 августа. Цена: 900–4000 грн. Концерт ROCK THE SUMMER — Театр музкомедии им. М. Водяного, 22 августа. Цена: 260-690 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 22 августа. Цена: 260-690 грн. Концерт Новая музыка Украины — Одесский театр оперы и балета, 25 августа. Цена: 150 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 25 августа. Цена: 150 грн. Концерт Арсена Мирзояна — Летний театр Gorsad, 27 августа. Цена: 400–1500 грн.

— Летний театр Gorsad, 27 августа. Цена: 400–1500 грн. Концерт группы Без Обмежень — Театр музкомедии им. М. Водяного, 29 августа. Цена: 800–2300 грн.

Стендапы в Одессе

Сольный стендап Весты Гунченко — Odesa Factory Group, 6 августа. Цена: 350 грн.

— Odesa Factory Group, 6 августа. Цена: 350 грн. Большой Львовский стендап в Одессе — True Man sun of a beach, 13 августа. Цена: 300 грн.

— True Man sun of a beach, 13 августа. Цена: 300 грн. Стендап Аллы Волковой — Odesa Factory Group, 20 августа. Цена: 350 грн.

— Odesa Factory Group, 20 августа. Цена: 350 грн. UA Стендап. Большой летний концерт — True Man sun of a beach, 20 августа. Цена: 300 грн.

— True Man sun of a beach, 20 августа. Цена: 300 грн. Дизель шоу — Театр музкомедии им. М. Водяного, 24-26 августа. Цена: 300–1500 грн.

Выставки в Одессе в августе 2023

Выставка искусства — Международный культурный центр Унион, до 26 сентября. Цена: 150 грн.

— Международный культурный центр Унион, до 26 сентября. Цена: 150 грн. Выставка картин Валентины Сиренко Украинский трансавангард — Международный культурный центр Унион, 3-13 августа. Цена: 150 грн.

— Международный культурный центр Унион, 3-13 августа. Цена: 150 грн. Экскурсия в музей кино — Одесская киностудия, вторник, четверг, суббота. Цена: 120–150 грн.

Другие интересные события в Одессе в августе

Вирій фест — Одесская киностудия, 12-13 августа. Цена: 500–800 грн.

— Одесская киностудия, 12-13 августа. Цена: 500–800 грн. Большой МозGOфест — Театр музкомедии им. М. Водяного, 27 августа. Цена: 220-450 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 27 августа. Цена: 220-450 грн. Цирк на льду Несокрушимые — Одесский государственный цирк, 5-27 августа. Цена: 250-500 грн.

Summer Anime & K-pop Fest — Летний театр Gorsad, 22 августа. Цена: 350–700 грн.

Раньше мы рассказывали, куда сходить во Львове в августе 2023.

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