Прощайся з літом красиво! Куди сходити в Одесі у серпні 2023 — культурний дайджест від Вікон

Календар нагадує, що з літом доведеться уже скоро попрощатися. Шкода, адже саме цей сезон ми любимо за яскраві концерти, вишукані театральні вистави та фестивалі просто неба.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Аби серпень не видався самотнім та нудним, ми зібрали для тебе найцікавіші події з культурної програми Одеси — тут і вистави, і концерти, і стендапи. А ще багато інших веселих заходів. Гортай та вибирай.
Якщо ти думаєш, де можна відпочити від роботи та думок, а ще й розважитися, тобі саме сюди. Балети, спектаклі, вистави, концерти, виставки… Не тільки для дорослих, а й для дітей! Читай наш культурний дайджест та бронюй квитки на цікаві події.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, куди сходити у Львові в серпні 2023.
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