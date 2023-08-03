Прощайся з літом красиво! Куди сходити в Одесі у серпні 2023 — культурний дайджест від Вікон

Календар нагадує, що з літом доведеться уже скоро попрощатися. Шкода, адже саме цей сезон ми любимо за яскраві концерти, вишукані театральні вистави та фестивалі просто неба.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Аби серпень не видався самотнім та нудним, ми зібрали для тебе найцікавіші події з культурної програми Одеси — тут і вистави, і концерти, і стендапи. А ще багато інших веселих заходів. Гортай та вибирай.

Зараз також дивляться

Куди піти в Одесі у серпні 2023: добірка подій та заходів

Якщо ти думаєш, де можна відпочити від роботи та думок, а ще й розважитися, тобі саме сюди. Балети, спектаклі, вистави, концерти, виставки… Не тільки для дорослих, а й для дітей! Читай наш культурний дайджест та бронюй квитки на цікаві події.

Театральні вистави в Одесі: серпень 2023

Опера-буфа Севільський цирульник — Одеський театр опери та балету, 6 серпня. Ціна: 100-520 грн.

— Одеський театр опери та балету, 6 серпня. Ціна: 100-520 грн. Вистава Дикун Forever або про що мовчать чоловіки — Будинок клоунів, 10 серпня. Ціна: 240-400 грн.

— Будинок клоунів, 10 серпня. Ціна: 240-400 грн. Оперний спектакль Флорія Тоска — Одеський театр опери та балету, 11 серпня. Ціна: 100-520 грн.

— Одеський театр опери та балету, 11 серпня. Ціна: 100-520 грн. Фолк-мюзикл Кохання січового стрільця — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 11 та 23 серпня. Ціна: 100-400 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 11 та 23 серпня. Ціна: 100-400 грн. Балетний спектакль Сюїта a la danse: від класики до сучасності — Одеський театр опери та балету, 17 серпня. Ціна: 100-520 грн.

— Одеський театр опери та балету, 17 серпня. Ціна: 100-520 грн. Спектакль Золоте теля — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 18 серпня. Ціна: 100-400 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 18 серпня. Ціна: 100-400 грн. Вистава Аїда — Одеський театр опери та балету, 20 серпня. Ціна: 100-560 грн.

— Одеський театр опери та балету, 20 серпня. Ціна: 100-560 грн. Вистава Бички у томаті — Beit Grand, 26 серпня. Ціна: 200-400 грн.

— Beit Grand, 26 серпня. Ціна: 200-400 грн. Оперний спектакль Турандот — Одеський театр опери та балету, 27 серпня. Ціна: 100-520 грн.

— Одеський театр опери та балету, 27 серпня. Ціна: 100-520 грн. Вистава У неділю зілля копала — Український театр, 27 серпня. Ціна: від 150 грн.

Для дорослих та дітей у серпні

Казка Фарбований Лис — Одеський обласний театр ляльок, 5 та 6 серпня. Ціна: 150 грн.

— Одеський обласний театр ляльок, 5 та 6 серпня. Ціна: 150 грн. Балет Червона шапочка — Одеський театр опери та балету, 5 та 13 серпня. Ціна: 70-350 грн.

— Одеський театр опери та балету, 5 та 13 серпня. Ціна: 70-350 грн. Балетний спектакль Білосніжка — Одеський театр опери та балету, 6 серпня. Ціна: 70-350 грн.

— Одеський театр опери та балету, 6 серпня. Ціна: 70-350 грн. Опера-казка Смарагдове місто — Одеський театр опери та балету, 9 серпня. Ціна: 70-350 грн.

— Одеський театр опери та балету, 9 серпня. Ціна: 70-350 грн. Балетний спектакль Дюймовонька — Одеський театр опери та балету, 10 серпня. Ціна: 100-440 грн.

— Одеський театр опери та балету, 10 серпня. Ціна: 100-440 грн. Вистава Чиполліно — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 19 серпня. Ціна: 80-250 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 19 серпня. Ціна: 80-250 грн. Концерт Подорож маленького музиканта — Одеський театр опери та балету, 26 серпня. Ціна: 125 грн.

Концерти в Одесі у серпні

Концерт YAKTAK — Одеська обласна філармонія, 5 серпня. Ціна: 350-850 грн.

— Одеська обласна філармонія, 5 серпня. Ціна: 350-850 грн. Концерт TVORCHI — Одеська обласна філармонія, 14 серпня. Ціна: 390-1190 грн.

— Одеська обласна філармонія, 14 серпня. Ціна: 390-1190 грн. Концерт Тіни Кароль — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 16 серпня. Ціна: 900-4000 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 16 серпня. Ціна: 900-4000 грн. Концерт ROCK THE SUMMER — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 22 серпня. Ціна: 260-690 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 22 серпня. Ціна: 260-690 грн. Концерт Нова музика України — Одеський театр опери та балету, 25 серпня. Ціна: 150 грн.

— Одеський театр опери та балету, 25 серпня. Ціна: 150 грн. Концерт Арсена Мірзояна — Літній театр Gorsad, 27 серпня. Ціна: 400-1500 грн.

— Літній театр Gorsad, 27 серпня. Ціна: 400-1500 грн. Концерт гурту Без Обмежень — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 29 серпня. Ціна: 800-2300 грн.

Стендапи в Одесі

Сольний стендап Вєсти Гунченко — Odesa Factory Group, 6 серпня. Ціна: 350 грн.

— Odesa Factory Group, 6 серпня. Ціна: 350 грн. Великий Львівський стендап в Одесі — True Man sun of a beach, 13 серпня. Ціна: 300 грн.

— True Man sun of a beach, 13 серпня. Ціна: 300 грн. Стендап Алли Волкової — Odesa Factory Group, 20 серпня. Ціна: 350 грн.

— Odesa Factory Group, 20 серпня. Ціна: 350 грн. UA Стендап. Великий літній концерт — True Man sun of a beach, 20 серпня. Ціна: 300 грн.

— True Man sun of a beach, 20 серпня. Ціна: 300 грн. Дизель шоу — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 24-26 серпня. Ціна: 300-1500 грн.

Виставки в Одесі у серпні 2023

Виставка мистецтва — Міжнародний культурний центр Уніон, до 26 вересня. Ціна: 150 грн.

— Міжнародний культурний центр Уніон, до 26 вересня. Ціна: 150 грн. Виставка картин Валентини Сіренко Український трансавангард — Міжнародний культурний центр Уніон, 3-13 серпня. Ціна: 150 грн.

— Міжнародний культурний центр Уніон, 3-13 серпня. Ціна: 150 грн. Екскурсія до музею кіно — Одеська кіностудія, вівторок, четвер, субота. Ціна: 120-150 грн.

Інші цікаві події в Одесі у серпні

Вирій фест — Одеська кіностудія, 12-13 серпня. Ціна: 500-800 грн.

— Одеська кіностудія, 12-13 серпня. Ціна: 500-800 грн. Великий МозGOфест — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 27 серпня. Ціна: 220-450 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 27 серпня. Ціна: 220-450 грн. Цирк на льоду Незламні — Одеський державний цирк, 5-27 серпня. Ціна: 250-500 грн.

— Одеський державний цирк, 5-27 серпня. Ціна: 250-500 грн. Summer Anime & K-pop Fest — Літній театр Gorsad, 22 серпня. Ціна: 350-700 грн.

Раніше ми розповідали, куди сходити у Львові в серпні 2023.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.