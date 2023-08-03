Концерт, вечір поезії чи фестиваль собак? Куди піти в Києві у серпні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Якщо цього літа відпочити ще не вдалося, хапай останні шанси та проведи серпень насичено та жваво. У Києві можна віднайти будь-яку подію на твій смак. А ми тобі з цим допоможемо!
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Читай у нашому матеріалі, куди піти у Києві у серпні 2023 та які заходи та культурні події варті твоєї уваги. Розлога та яскрава добірка — в нашому дайджесті.
Розваги та відпочинок знайдеться для кожного, а особливо для найвибагливіших! У нашій добірці ти знайдеш: театральні вистави, концерти, стендапи, виставки та інші події, що закохають у Київ та подарують позитивні спогади.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін.
А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.