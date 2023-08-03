Концерт, вечір поезії чи фестиваль собак? Куди піти в Києві у серпні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Якщо цього літа відпочити ще не вдалося, хапай останні шанси та проведи серпень насичено та жваво. У Києві можна віднайти будь-яку подію на твій смак. А ми тобі з цим допоможемо!

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Читай у нашому матеріалі, куди піти у Києві у серпні 2023 та які заходи та культурні події варті твоєї уваги. Розлога та яскрава добірка — в нашому дайджесті.

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Куди піти в Києві у серпні 2023: добірка подій та заходів

Розваги та відпочинок знайдеться для кожного, а особливо для найвибагливіших! У нашій добірці ти знайдеш: театральні вистави, концерти, стендапи, виставки та інші події, що закохають у Київ та подарують позитивні спогади.

Театральні вистави у Києві: серпень 2023

Спектакль Майстер — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 3 серпня. Ціна: 150 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 3 серпня. Ціна: 150 грн. Комедія Переможці часу — театральна зала Київської фортеці, 3 серпня. Ціна: 200 грн.

— театральна зала Київської фортеці, 3 серпня. Ціна: 200 грн. Вистава Королева детективів — театральна зала Київської фортеці, 5 серпня. Ціна: 200 грн.

— театральна зала Київської фортеці, 5 серпня. Ціна: 200 грн. Спектакль Тренди твіттера — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 6 серпня. Ціна: 300 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 6 серпня. Ціна: 300 грн. Спектакль Лишатися (не) можна — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 7 серпня. Ціна: 200 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 7 серпня. Ціна: 200 грн. Спектакль Корсиканка — МЦКМ, 13 серпня. Ціна: 290-990 грн.

— МЦКМ, 13 серпня. Ціна: 290-990 грн. Спектакль Мегери — МЦКМ, 22 серпня. Ціна: 690-990 грн.

— МЦКМ, 22 серпня. Ціна: 690-990 грн. Спектакль Чуваки не святкують, або Ukrainian — дворик МЦКМ, 24 серпня. Ціна: 200-550 грн.

— дворик МЦКМ, 24 серпня. Ціна: 200-550 грн. Вистава Спогади з присмаком мартіні — Центр мистецтв Новий український театр, 25 серпня. Ціна: 400 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 25 серпня. Ціна: 400 грн. Вистава Інстинкт — Центр мистецтв Новий український театр, 30 серпня. Ціна: 400 грн.

Для дорослих та дітей у серпні

Спектакль Щенячий патруль — МЦКМ, 5 серпня. Ціна: 100-390 грн.

— МЦКМ, 5 серпня. Ціна: 100-390 грн. Вистава Подорож на чарівний острів — Центр мистецтв Новий український театр, 12 серпня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 12 серпня. Ціна: 250 грн. Вистава Мій домашній дикий лис — Центр мистецтв Новий український театр, 13 серпня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 13 серпня. Ціна: 250 грн. Вистава Коти — біженці — Центр мистецтв Новий український театр, 19 та 27 серпня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 19 та 27 серпня. Ціна: 250 грн. Вистава Хлопчик із бляшанки — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 19 серпня. Ціна: 150-250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 19 серпня. Ціна: 150-250 грн. Вистава Сонечко рятує світ — Центр мистецтв Новий український театр, 20 серпня. Ціна: 250 грн.

Концерти у Києві в серпні

Концерт гурту Висока напруга — Docker-G Pub, 3 серпня. Ціна: 175-250 грн.

— Docker-G Pub, 3 серпня. Ціна: 175-250 грн. Вечір музики на даху — Тераса Д-12, 5 серпня. Ціна: 350 грн.

— Тераса Д-12, 5 серпня. Ціна: 350 грн. Концерт Мотор’ролла — Docker Pub, 11 серпня. Ціна: на вході.

— Docker Pub, 11 серпня. Ціна: на вході. Концерт LELY45 — арт-простір UYAVA, 11 серпня. Ціна: 500 грн.

— арт-простір UYAVA, 11 серпня. Ціна: 500 грн. Концерт співачки KOLA — арт-парк KURENI, 13 серпня. Ціна: 700 грн.

— арт-парк KURENI, 13 серпня. Ціна: 700 грн. Концерт просто неба Vivienne Mort — дворик МЦКМ, 14 серпня. Ціна: 490 грн.

— дворик МЦКМ, 14 серпня. Ціна: 490 грн. Концерт гурту GO_A — арт-простір UYAVA, 18 серпня. Ціна: 500 грн.

— арт-простір UYAVA, 18 серпня. Ціна: 500 грн. Концерт Ницо Потворно — тераса Д-12, 20 серпня. Ціна: 490-990 грн.

— тераса Д-12, 20 серпня. Ціна: 490-990 грн. Концерт JAMALA — арт-простір UYAVA, 20 серпня. Ціна: 500 грн.

— арт-простір UYAVA, 20 серпня. Ціна: 500 грн. Концерт Тіни Кароль — Палац Україна, 27 та 28 серпня. Ціна: 390-2790 грн.

— Палац Україна, 27 та 28 серпня. Ціна: 390-2790 грн. Концерт Tember Blanche — Тераса Д-12, 31 серпня. Ціна: 350-990 грн.

Стендапи в Києві

Підпільний стендап — Underground Standup club, 5,6 10-12, 17 серпня. Ціна: 250 грн.

— Underground Standup club, 5,6 10-12, 17 серпня. Ціна: 250 грн. Ninja stand up Лівий Берег — Khu Yum&BarmanDictat, 3 серпня. Ціна: 250 грн.

— Khu Yum&BarmanDictat, 3 серпня. Ціна: 250 грн. 10 Stand Up Коміків — Бочка Pub, 4 серпня. Ціна: 200 грн.

— Бочка Pub, 4 серпня. Ціна: 200 грн. Стендап та вино. Літній дворик — дворик МЦКМ, 5 серпня. Ціна: 300-550 грн.

— дворик МЦКМ, 5 серпня. Ціна: 300-550 грн. Стендап на даху — тераса Bel Etage, 6 серпня. Ціна: 350-550 грн.

— тераса Bel Etage, 6 серпня. Ціна: 350-550 грн. Великий благодійний стендап Big Comedy Room — зал Театральний готелю Турист, 12 серпня. Ціна: 250-350 грн.

— зал Театральний готелю Турист, 12 серпня. Ціна: 250-350 грн. Стендап на свіжому повітрі — бар KVSK, 12 серпня. Ціна: 200 грн.

— бар KVSK, 12 серпня. Ціна: 200 грн. UA Стендап. Великий літній концерт — дворик МЦКМ, 23 серпня. Ціна: 250-350 грн.

Виставки у Києві у серпні 2023

Виставка Бахмут — обличчя геноциду , Бабин Яр до 31 серпня. Вхід вільний.

, Бабин Яр до 31 серпня. Вхід вільний. Виставка традиційного українського та кримськотатарського вбрання — музей Івана Гончара, до 31 серпня. Ціна: 40-100 грн.

— музей Івана Гончара, до 31 серпня. Ціна: 40-100 грн. Виставка ранніх творів Марії Примаченко — Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 31 серпня.

— Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 31 серпня. Виставка керамічних панно Ольги Рапай Сила крихкості — Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 25 серпня. Ціна: 100 грн.

— Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 25 серпня. Ціна: 100 грн. Виставка керамічних панно Ольги Рапай Сила коріння — Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 25 серпня. Ціна: 100 грн.

Інші цікаві події Києва у серпні

Вечірка Так а шо ти? Хіти 80-х — тераса Bel Etage, 5 серпня. Ціна: 300 грн.

— тераса Bel Etage, 5 серпня. Ціна: 300 грн. Книжковий пікнік — арт-завод Платформа, 5-6 серпня. Ціна: 200-300 грн.

— арт-завод Платформа, 5-6 серпня. Ціна: 200-300 грн. Summer Anime&K-Pop Fest — Bel Etage, 12-13 серпня. Ціна: 350-450 грн.

— Bel Etage, 12-13 серпня. Ціна: 350-450 грн. Песики Фест — фестиваль собачих костюмів, UYAVA, 13 серпня. Ціна: 150-250 грн.

— фестиваль собачих костюмів, UYAVA, 13 серпня. Ціна: 150-250 грн. Вечір поезії Жадан і друзі — Птах, МЦКМ, 23 серпня. Ціна: 800-2500 грн.

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