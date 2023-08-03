Концерт, вечер поэзии или фестиваль собак? Куда пойти в Киеве в августе 2023. Культурный дайджест от Вікон

Если этим летом отдохнуть еще не удалось, хватай последние шансы и проведи август насыщенно и живо. В Киеве можно найти любое событие на твой вкус. А мы тебе с этим поможем!

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Читай в нашем материале, куда пойти в Киеве в августе 2023 и какие мероприятия и культурные события достойны твоего внимания. Широкая и яркая подборка — в нашем дайджесте.

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Развлечения и отдых найдется для каждого, особенно для самых прихотливых! В нашей подборке ты найдешь: театральные представления, концерты, стендапы, выставки и другие события, которые влюбят в Киев и подарят позитивные воспоминания.

Театральные представления в Киеве: август 2023

Спектакль Мастер — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 3 августа. Цена: 150 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 3 августа. Цена: 150 грн. Комедия Победители времени — театральный зал Киевской крепости, 3 августа. Цена: 200 грн.

— театральный зал Киевской крепости, 3 августа. Цена: 200 грн. Спектакль Королева детективов — театральный зал Киевской крепости, 5 августа. Цена: 200 грн.

— театральный зал Киевской крепости, 5 августа. Цена: 200 грн. Спектакль Тренды твиттера — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 6 августа. Цена: 300 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 6 августа. Цена: 300 грн. Спектакль Оставаться (не) можно – Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 7 августа. Цена: 200 грн.

– Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 7 августа. Цена: 200 грн. Спектакль Корсиканка — МЦКИ, 13 августа. Цена: 290-990 грн.

— МЦКИ, 13 августа. Цена: 290-990 грн. Спектакль Мегеры — МЦКИ, 22 августа. Цена: 690-990 грн.

— МЦКИ, 22 августа. Цена: 690-990 грн. Спектакль Чуваки не празднуют, или Ukrainian — дворик МЦКИ, 24 августа. Цена: 200-550 грн.

— дворик МЦКИ, 24 августа. Цена: 200-550 грн. Спектакль Воспоминания с привкусом мартини — Центр искусств Новый украинский театр, 25 августа. Цена: 400 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 25 августа. Цена: 400 грн. Спектакль Инстинкт — Центр искусств Новый украинский театр, 30 августа. Цена: 400 грн.

Для взрослых и детей в августе

Спектакль Щенячий патруль — МЦКИ, 5 августа. Цена: 100–390 грн.

— МЦКИ, 5 августа. Цена: 100–390 грн. Представление Путешествие на волшебный остров — Центр искусств Новый украинский театр, 12 августа. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 12 августа. Цена: 250 грн. Представление Мой домашний дикий лис — Центр искусств Новый украинский театр, 13 августа. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 13 августа. Цена: 250 грн. Спектакль Коты — беженцы — Центр искусств Новый украинский театр, 19 и 27 августа. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 19 и 27 августа. Цена: 250 грн. Спектакль Мальчик из банки — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 19 августа. Цена: 150–250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 19 августа. Цена: 150–250 грн. Спектакль Солнышко спасает мир — Центр искусств Новый украинский театр, 20 августа. Цена: 250 грн.

Концерты в Киеве в августе

Концерт группы Висока напруга — Docker-G Pub, 3 августа. Цена: 175–250 грн.

— Docker-G Pub, 3 августа. Цена: 175–250 грн. Вечер музыки на крыше — Терраса Д-12, 5 августа. Цена: 350 грн.

— Терраса Д-12, 5 августа. Цена: 350 грн. Концерт Мотор’ролла — Docker Pub, 11 августа. Цена: на входе.

— Docker Pub, 11 августа. Цена: на входе. Концерт LELY45 – арт-пространство UYAVA, 11 августа. Цена: 500 грн.

– арт-пространство UYAVA, 11 августа. Цена: 500 грн. Концерт певицы KOLA — арт-парк KURENI, 13 августа. Цена: 700 грн.

— арт-парк KURENI, 13 августа. Цена: 700 грн. Концерт под открытым небом Vivienne Mort — дворик МЦКИ, 14 августа. Цена: 490 грн.

— дворик МЦКИ, 14 августа. Цена: 490 грн. Концерт группы GO_A — арт-пространство UYAVA, 18 августа. Цена: 500 грн.

— арт-пространство UYAVA, 18 августа. Цена: 500 грн. Концерт Ницо Потворно — терраса Д-12, 20 августа. Цена: 490-990 грн.

— терраса Д-12, 20 августа. Цена: 490-990 грн. Концерт JAMALA — арт-пространство UYAVA, 20 августа. Цена: 500 грн.

— арт-пространство UYAVA, 20 августа. Цена: 500 грн. Концерт Тины Кароль — Дворец Украина, 27 и 28 августа. Цена: 390-2790 грн.

— Дворец Украина, 27 и 28 августа. Цена: 390-2790 грн. Концерт Tember Blanche — Терраса Д-12, 31 августа. Цена: 350-990 грн.

Стендапы в Киеве в августе

Подпольный стендап — Underground Standup club, 5,6 10-12, 17 августа. Цена: 250 грн.

— Underground Standup club, 5,6 10-12, 17 августа. Цена: 250 грн. Ninja stand up Левый Берег — Khu Yum&BarmanDictat, 3 августа. Цена: 250 грн.

— Khu Yum&BarmanDictat, 3 августа. Цена: 250 грн. 10 Stand Up Комиков — Бочка Паб, 4 августа. Цена: 200 грн.

— Бочка Паб, 4 августа. Цена: 200 грн. Стендап и вино. Летний дворик — дворик МЦКИ, 5 августа. Цена: 300–550 грн.

— дворик МЦКИ, 5 августа. Цена: 300–550 грн. Стендап на крыше — терраса Bel Etage, 6 августа. Цена: 350–550 грн.

— терраса Bel Etage, 6 августа. Цена: 350–550 грн. Большой благотворительный стендап Big Comedy Room — зал Театральный гостиницы Турист, 12 августа. Цена: 250-350 грн.

— зал Театральный гостиницы Турист, 12 августа. Цена: 250-350 грн. Стендап на свежем воздухе — бар KVSK, 12 августа. Цена: 200 грн.

— бар KVSK, 12 августа. Цена: 200 грн. UA Стендап. Большой летний концерт — дворик МЦКИ, 23 августа. Цена: 250-350 грн.

Выставки в Киеве в августе 2023

Выставка Бахмут — лицо геноцида , Бабий Яр, до 31 августа. Вход свободный.

, Бабий Яр, до 31 августа. Вход свободный. Выставка традиционной украинской и крымскотатарской одежды — музей Ивана Гончара, до 31 августа. Цена: 40-100 грн.

— музей Ивана Гончара, до 31 августа. Цена: 40-100 грн. Выставка ранних произведений Марии Примаченко — Национальный музей украинского народного декоративного искусства, до 31 августа.

Национальный музей украинского народного декоративного искусства, до 31 августа. Выставка керамических панно Ольги Рапай Сила хрупкости — Национальный музей украинского народного декоративного искусства, до 25 августа. Цена: 100 грн.

Национальный музей украинского народного декоративного искусства, до 25 августа. Цена: 100 грн. Выставка керамических панно Ольги Рапай Сила корней — Национальный музей украинского народного декоративного искусства, до 25 августа. Цена: 100 грн.

Другие интересные события Киева в августе

Вечеринка Так а шо ты? Хиты 80-х — терраса Bel Etage, 5 августа. Цена: 300 грн.

терраса Bel Etage, 5 августа. Цена: 300 грн. Книжный пикник — арт-завод Платформа, 5-6 августа. Цена: 200-300 грн.

арт-завод Платформа, 5-6 августа. Цена: 200-300 грн. Summer Anime&K-Pop Fest — Bel Etage, 12-13 августа. Цена: 350–450 грн.

Bel Etage, 12-13 августа. Цена: 350–450 грн. Песики Фест — фестиваль собачьих костюмов, UYAVA, 13 августа. Цена: 150–250 грн.

фестиваль собачьих костюмов, UYAVA, 13 августа. Цена: 150–250 грн. Вечер поэзии Жадан и друзья — Птах, МЦКИ, 23 августа. Цена: 800–2500 грн.

Раньше мы рассказывали, какие атмосферные заведения Киева советуют посетить Кацурин и Птушкин.

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