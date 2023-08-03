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Концерт, вечер поэзии или фестиваль собак? Куда пойти в Киеве в августе 2023. Культурный дайджест от Вікон

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 августа 2023, 08:00
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Фото: Unsplash

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Концерт, вечер поэзии или фестиваль собак? Куда пойти в Киеве в августе 2023. Культурный дайджест от Вікон
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