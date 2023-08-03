Концерт, вечер поэзии или фестиваль собак? Куда пойти в Киеве в августе 2023. Культурный дайджест от Вікон

Если этим летом отдохнуть еще не удалось, хватай последние шансы и проведи август насыщенно и живо. В Киеве можно найти любое событие на твой вкус. А мы тебе с этим поможем!
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Читай в нашем материале, куда пойти в Киеве в августе 2023 и какие мероприятия и культурные события достойны твоего внимания. Широкая и яркая подборка — в нашем дайджесте.
Развлечения и отдых найдется для каждого, особенно для самых прихотливых! В нашей подборке ты найдешь: театральные представления, концерты, стендапы, выставки и другие события, которые влюбят в Киев и подарят позитивные воспоминания.
Фото: Unsplash
Раньше мы рассказывали, какие атмосферные заведения Киева советуют посетить Кацурин и Птушкин.
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