Последствия гидроудара могут быть невообразимы: Гуменюк об открытии пляжей в Одессе

Военное командование не в восторге от открытия пляжей в Одесской области, которое должно состояться уже в эти выходные, из-за минной и ракетной опасности и общей активности вражеских сил. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Кроме того, работа сил ПВО может иметь определенные последствия для любителей пляжного отдыха, ведь сбивание ракет или дронов часто происходит именно над морем.

Почему опасно открывать пляжи в Одесской области

Гуменюк отмечает, что напряженность не снимается. На южном направлении, которое непосредственно является побережьем, напряжение высокое. В частности, есть минная и ракетная опасность и общая активность вражеских сил.

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— Сбивание (ракет — ред.) часто происходит над морем. Враг использует это направление, ведь удобно спрятать оружие от ПВО. Понимаем, что побережье остается зоной опасности и обороны, — говорит Гуменюк.

Однако местные власти компетентны принимать решение о том, что они способны обеспечить определенную безопасность граждан на отдельно определенных участках.

Хочу отметить, что это не открытие полного пляжного сезона, а определение небольших секторов, которые можно обезопасить в определенном порядке, — объясняет Гуменюк.

По ее словам, безопасность можно назвать условной. Ведь подрыв морской мины в толще воды может вызвать гидроудар на расстоянии 1 км. Вследствие этого у человека может произойти разрыв внутренних органов, от которого наступает смерть.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка врага продолжает маневрировать в том же районе направления Новороссийска. Корабли прячутся и пытаются держаться на безопасном расстоянии. Сейчас их десять и нет ни одного ракетоносителя. Но есть подводные и надводные ракетоносители, которые могут ускорить свое присутствие в любой момент. За ситуацией наблюдают.

На Южном фронте продолжаются сложные бои, но на других участках ситуация тоже напряженная. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине.

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