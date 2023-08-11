Наслідки гідроудару можуть бути шалені: Гуменюк про відкриття пляжів в Одесі

Військове командування не у захваті від відкриття пляжів в Одеській області, яке має відбутися вже цими вихідними, через мінну й ракетну небезпеку та загальну активність ворожих сил. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Крім того, робота сил ППО може мати певні наслідки для любителів пляжного відпочинку, адже збиття ракет або дронів часто відбувається саме над морем.

Чому небезпечно відкривати пляжі на Одещині

Гуменюк наголошує, що напруженість не знімається. На південному напрямку, який безпосередньо є узбережжям, напруга висока. Зокрема, є мінна й ракетна небезпека й загальна активність ворожих сил.

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— Збиття (ракет — ред.) часто відбувається над морем. Ворог використовує цей напрям, адже зручно заховати зброю від ППО. Усвідомлюємо, що узбережжя залишається зоною небезпеки та оборони, — говорить Гуменюк.

Проте місцева влада компетентна ухвалювати рішення щодо того, що вони здатні забезпечити певну безпеку громадян на окремо визначених ділянках.

Хочу зауважити, що це не розгортання повного пляжного сезону, а визначення невеликих секторів, які можна убезпечити в певному порядку, — пояснює Гуменюк.

За її словами, безпеку можна назвати умовною. Адже підрив морської міни у товщі води може спричинити гідроудар на відстані 1 км. Внаслідок цього у людини може статися розрив внутрішніх органів, від якого настає миттєва смерть.

Ситуація у Чорному морі

Корабельне угруповання продовжує маневрувати в тому самому районі напрямку Новоросійська. Кораблі переховуються й намагаються триматися на безпечній відстані. Зараз їх десять й немає жодного ракетоносія. Утім, є підводні й надводні ракетоносії, які можуть пришвидшити свою присутність у будь-який момент. Ситуація відстежується.

На Південному фронті тривають складні бої, але на інших ділянках ситуація також напружена. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.

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