Відтепер офіційно! В Одесі відкрили для купання перші пляжі — перелік

В Одесі 12 серпня офіційно відкрили пляжі для купання, щоправда, йдеться не про всі міські зони біля моря.

Розповідаємо про це детальніше.

Відкриття пляжів Одеси: де можна купатися

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, міська влада підписала спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ Одеса наказ про доступ людей до моря.

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пляж Калетон;

інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 фонтану);

пляж Ікра;

пляж Чайка;

муніципальний пляж (район 10 фонтану).

На зазначених пляжах дозволено відпочивати з 08:00 до 20:00.

Олег Кіпер додав, що з часом перелік пляжів буде доповнюватися.

Правила поведінки на пляжах Одеси

Купатися заборонено:

під час повітряної тривоги;

при виявленні підозрілих предметів;

під час шторму від 2-х балів;

на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах);

поза межами зон для купання.

Вихід до акваторії Чорного моря на будь-якому плавзасобі, крім рятувальних служб, заборонений.

При цьому, на всіх пляжах щодня проводитиметься прибирання. Також там обов’язково мають бути рятувальні човни та захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.

За потреби в акваторії Чорного моря працюватимуть водолази.

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Фото: Думская

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