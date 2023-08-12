Відтепер офіційно! В Одесі відкрили для купання перші пляжі — перелік

В Одесі 12 серпня офіційно відкрили пляжі для купання, щоправда, йдеться не про всі міські зони біля моря.
Розповідаємо про це детальніше.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, міська влада підписала спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ Одеса наказ про доступ людей до моря.
На зазначених пляжах дозволено відпочивати з 08:00 до 20:00.
Олег Кіпер додав, що з часом перелік пляжів буде доповнюватися.
Купатися заборонено:
Вихід до акваторії Чорного моря на будь-якому плавзасобі, крім рятувальних служб, заборонений.
При цьому, на всіх пляжах щодня проводитиметься прибирання. Також там обов’язково мають бути рятувальні човни та захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.
За потреби в акваторії Чорного моря працюватимуть водолази.
Фото: Думская
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