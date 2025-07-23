В ресторане Кацурина обнаружили сальмонеллу и ряд нарушений — результаты проверки

17 июля ресторатор и фуд-блогер Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении людей в его ресторане Китайський привіт во Львове. Госпродслужба проверила заведение на соблюдение санитарных условий и рассказала обновленную информацию.

Китайський привіт во Львове прошел проверку: детали

По состоянию на 22 июля в больницу с пищевым отравлением доставили 76 человек, среди которых 10 детей и две беременные женщины. Все они посещали ресторан Китайсткий привіт.

По результатам анализов у 25 пациентов и одного работника ресторана была обнаружена бактерия Salmonella Enteritidis, вызывающая кишечные инфекции. В отношении четырех других работников продолжаются лабораторные исследования.

Специалисты Госпродпотребслужбы в ходе эпидемиологического расследования также выявили нарушение действующего законодательства. Речь идет о несоблюдении следующих требований:

нарушение правил мытья инвентаря: кухонные принадлежности кондитерского цеха мыли вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

неправильное хранение кухонного инвентаря: специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования отсутствовали;

нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, также в заведении нарушили товарное соседство в холодильнике;

неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие должной маркировки;

отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов — заведение не смогло предоставить соответствующие чек-листы и журналы.

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Только семеро из 23 работников ресторана имели медицинские книги. Госпотребслужба рекомендует не допускать к работе 16 работников без документов и направить к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

В настоящее время исследуют образцы пищи, смывы с поверхностей оборудования и пробы воды. При вирусологическом исследовании воды вирусов гепатита A, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.

Мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане, тоже проверили лабораторно. Пришли к следующим выводам:

мясо курятины отвечает всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;

яйца также отвечают требованиям качества и безопасности.

Отравление летом не редкость, ведь при высоких температурах быстрее развиваются бактерии. Читай, что такое кишечная инфекция и как предотвратить отравление.

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