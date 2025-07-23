Для тебя Новости

В ресторане Кацурина обнаружили сальмонеллу и ряд нарушений — результаты проверки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июля 2025, 18:00
В ресторане Кацурина обнаружили сальмонеллу и ряд нарушений — результаты проверки
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь