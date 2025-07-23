У ресторані Кацуріна виявили сальмонелу і низку порушень — результати перевірки

Фото Instagram 17 липня ресторатор та фуд-блогер Міша Кацурін повідомив про масове отруєння людей у його ресторані Китайський привіт у Львові. Держпродспоживслужба перевірила заклад на дотримання санітарних умов і розповіла оновлену інформацію. Китайський привіт у Львові пройшов перевірку: деталі Станом на 22 липня до лікарні з харчовим отруєнням доправили 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні жінки. Усі вони відвідували ресторан Китайський привіт. За результатами аналізів у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella Enteritidis, що викликає кишкові інфекції. Щодо чотирьох інших працівників тривають лабораторні дослідження.Фахівці Держпродспоживслужби у ході епідеміологічного розслідування також виявили порушення чинного законодавства. Йдеться про недотримання таких вимог: порушення правил миття інвентарю: кухонне приладдя кондитерського цеху мили разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні; неправильне зберігання кухонного інвентарю: спеціальні місткості з кришками для зберігання вимитого обладнання були відсутніми; порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, також в закладі порушили товарне сусідство у холодильнику; неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування; відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів — заклад не зміг надати відповідні чек-листи та журнали. Читати на тему Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові — поліція відкрила справу Про отруєння повідомив сам ресторатор у своїх соцмережах. Лише семеро із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. Держспоживслужба рекомендує не допускати до роботи 16 працівникам без документів та направити до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування. Нині досліджують зразки їжі, змиви з поверхонь обладнання та проби води. При вірусологічному дослідженні води вірусів гепатиту A, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено. М’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані, теж лабораторно перевірили. Дійшли таких висновків: м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності, зокрема за рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин; яйця також відповідають вимогам щодо якості та безпечності. Отруєння влітку не є рідкістю, адже за високих температур швидше розвиваються бактерії. Читай, що таке кишкова інфекція та як запобігти отруєнню. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Їжа, Львів Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter