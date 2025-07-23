У ресторані Кацуріна виявили сальмонелу і низку порушень — результати перевірки

17 липня ресторатор та фуд-блогер Міша Кацурін повідомив про масове отруєння людей у його ресторані Китайський привіт у Львові. Держпродспоживслужба перевірила заклад на дотримання санітарних умов і розповіла оновлену інформацію.

Китайський привіт у Львові пройшов перевірку: деталі

Станом на 22 липня до лікарні з харчовим отруєнням доправили 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні жінки. Усі вони відвідували ресторан Китайський привіт.

За результатами аналізів у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella Enteritidis, що викликає кишкові інфекції. Щодо чотирьох інших працівників тривають лабораторні дослідження.

Фахівці Держпродспоживслужби у ході епідеміологічного розслідування також виявили порушення чинного законодавства. Йдеться про недотримання таких вимог:

порушення правил миття інвентарю: кухонне приладдя кондитерського цеху мили разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

неправильне зберігання кухонного інвентарю: спеціальні місткості з кришками для зберігання вимитого обладнання були відсутніми;

порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, також в закладі порушили товарне сусідство у холодильнику;

неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів — заклад не зміг надати відповідні чек-листи та журнали.

Читати на тему Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові — поліція відкрила справу Про отруєння повідомив сам ресторатор у своїх соцмережах.

Лише семеро із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. Держспоживслужба рекомендує не допускати до роботи 16 працівникам без документів та направити до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.

Нині досліджують зразки їжі, змиви з поверхонь обладнання та проби води. При вірусологічному дослідженні води вірусів гепатиту A, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено.

М’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані, теж лабораторно перевірили. Дійшли таких висновків:

м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності, зокрема за рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин;

яйця також відповідають вимогам щодо якості та безпечності.

Отруєння влітку не є рідкістю, адже за високих температур швидше розвиваються бактерії. Читай, що таке кишкова інфекція та як запобігти отруєнню.

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