14 февраля в штате Северная Каролина произошла трагедия — в частном доме застрелили 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш и ее 28-летнего партнера. Об этом сообщила местная полиция, а также брат погибшей Михаил Товмаш.

Что известно об убийстве украинки в Северной Каролине

По предварительным данным следствия, подозреваемым является 25-летний Калеб Гайден Фосно — бывший парень девушки. Правоохранители установили, что мужчина прибыл в Северную Каролину из штата Огайо, после чего ночью незаконно проник в дом, где находилась семья.

В доме в тот момент были младшие дети — две сестры школьного возраста и шестилетний брат. По информации следствия, мужчина разбудил детей и заставил мальчика провести его в комнату старшей сестры. После этого прозвучало несколько выстрелов. В результате полученных ранений Екатерина Товмаш и ее партнер погибли на месте.

Украинка из Белой Церкви прожила в США два года

После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако позже был задержан правоохранителями. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в жилище и двойном умышленном убийстве.

Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет после начала полномасштабной войны, пытаясь найти безопасную жизнь.

Брат погибшей Михаил Товмаш в соцсетях отметил, что это уже второй за последний год случай в Северной Каролине, когда украинка-беженка становится жертвой убийства. По его словам, сестра бежала от войны в поисках безопасности, однако погибла в собственном доме.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

