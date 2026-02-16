14 лютого у штаті Північна Кароліна сталася трагедія — у приватному будинку застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш та її 28-річного партнера. Про це повідомила місцева поліція, а також брат загиблої Михайло Товмаш.
Що відомо про вбивство українки в Північній Кароліні
За попередніми даними слідства, підозрюваним є 25-річний Калеб Гайден Фосно, колишній хлопець дівчини. Правоохоронці встановили, що чоловік прибув до Північної Кароліни зі штату Огайо, після чого вночі незаконно проник до будинку, де перебувала родина.
У помешканні на той момент були молодші діти — дві сестри шкільного віку та шестирічний брат. За інформацією слідства, чоловік розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати старшої сестри. Після цього пролунало кілька пострілів. Унаслідок отриманих поранень Катерина Товмаш та її партнер загинули на місці.
Українка з Білої Церкви прожила у США два роки
Після скоєння злочину підозрюваний зник, однак згодом його затримали правоохоронці. Йому висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла та подвійному умисному вбивстві.
Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років після початку повномасштабної війни, шукаючи безпечного життя.
Брат загиблої Михайло Товмаш у соцмережах зазначив, що це вже другий за останній рік випадок у Північній Кароліні, коли українка-біженка стає жертвою вбивства. Він наголосив, що його сестра тікала від війни, сподіваючись знайти захист, однак загинула у власному домі.
Обставини трагедії з’ясовують слідчі.
