В соответствии со своими потребностями! Беременные женщины смогут сами определять начало декретного отпуска

Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому женщины смогут самостоятельно определять начало декретного отпуска. Что еще изменится согласно поправкам в законе? Читай в нашем материале подробнее.

Беременные женщины смогут сами определять начало декретного отпуска: как это будет

Отпуск, предоставляемый на период до и после родов, может быть перенесен беременными женщинами по собственному желанию. Общую продолжительность не изменили — остается 126 календарных дней за рождение одного ребенка, 140 календарных дней — за двойню или больше (или роды с осложнениями).

Таким образом, при отсутствии медицинских показаний до начала декретного отпуска, женщины по своему усмотрению смогут выбирать дату начала декрета, позднее 70 или 90 дней до ожидаемой даты родов.

Сейчас также смотрят

Вместе с началом отпуска смещается и его конец пропорционально.

В случае, если женщина не желает начинать данный отпуск позже или имеются медицинские противопоказания, будет действовать “стандартное” распределение дней отпуска до и после родов, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, неиспользованные дни отпуска можно перенести на период после родов. К примеру, в отпуск можно будет уйти за 20 дней до ориентировочной даты родов, после рождения ребенка использовать еще 106 дней на восстановление.

Раньше женщины не могли начать отпуск раньше или позже 70 дней до родов. Если дни отпуска не использовались до родов, потратить их после родов было невозможно.

— Это законодательное предложение — прогрессивный пример практики создания условий для улучшения экономического положения на рынке труда для женщин, находящихся в состоянии беременности.

То есть отныне отменяется обязанность идти в отпуск до родов. Женщина же может выбрать, когда использовать эти 70 календарных дней: до или после родов — в зависимости от своего состояния и желания.

Норма права, дающая право выбора, является важным шагом к преодолению ограничений доступа женщин к профессии и трудовой занятости и созданию возможностей для сочетания профессиональных и семейных обязанностей, — объясняет руководительница Аналитического центра ЮрФем Екатерина Шуневич.

Эксперт Аналитического центра ЮрФем Оксана Устенко проанализировала основные изменения, которые предусматривает законопроект, и подготовила заключение гендерно-правовой экспертизы. Просмотреть его можно по этой ссылке.

Раньше мы рассказывали, как отцу уйти в декретный отпуск.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!