Відповідно до своїх потреб! Вагітні жінки зможуть самі визначати початок декретної відпустки

Верховна Рада України ухвалила законопроект, згідно з яким жінки зможуть самостійно визначати початок декретної відпустки. Що ще зміниться за поправками до закону? Читай у нашому матеріалі детальніше.

Вагітні жінки зможуть самі визначати початок декретної відпустки: як це буде

Відпустка, яка надається на період до та після пологів, може бути перенесена вагітними жінками за власним бажанням. Загальну тривалість не змінили — залишається 126 календарних днів за народження однієї дитини, 140 календарних днів — за двійню чи більше (або пологи з ускладненнями).

Отож за відсутності медичних показань до початку декретної відпустки, жінки на власний розсуд зможуть обирати дату початку декрету, пізніше за 70 чи 90 днів до очікуваної дати пологів.

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Разом з початком відпустки пропорційно зміщується і її кінець.

У разі, якщо жінка не бажає розпочинати дану відпустку пізніше або ж наявні медичні протипоказання, діятиме “стандартний” розподіл днів відпустки до та після пологів, — йдеться у пояснювальній записці.

Окрім того, невикористані дні відпустки можна буде перенести на період після пологів. Наприклад, у відпустку можна буде піти за 20 днів до орієнтовної дати пологів, а після народження дитини використати ще 106 днів на відновлення.

Раніше жінки не могли розпочати відпустку раніше чи пізніше за 70 днів до пологів. Якщо дні відпустки не використовувалися до пологів, витратити їх після пологів було неможливо.

— Ця законодавча пропозиція є прогресивним прикладом практики створення умов для покращення економічного становища на ринку праці для жінок, які перебувають у стані вагітності.

Тобто відтепер скасовується обов’язок йти у відпустку до пологів. Натомість жінка може обрати, коли використати ці 70 календарних днів: до чи після пологів — залежно від свого стану і бажання.

Норма права, яка дає право вибору, є важливим кроком до подолання обмежень доступу жінок до професії та трудової зайнятості та створення можливостей для поєднання професійних та сімейних обов’язків, — пояснює керівниця Аналітичного центру ЮрФем Катерина Шуневич.

Експертка Аналітичного центру ЮрФем Оксана Устенко проаналізувала основні зміни, які передбачає законопроект, та підготувала висновок гендерно-правової експертизи. Переглянути його можна за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як батькові піти у декретну відпустку.

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