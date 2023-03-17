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В Киеве сокращают комендантский час: подробности

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 марта 2023, 14:00
комендантська година київ
Фото: Pexels

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