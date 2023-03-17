В Киеве сокращают комендантский час: подробности

Во многих регионах Украины давно сократили время комендантского часа. Наконец ситуация с безопасностью позволяет внедрить такое изменение и в Киеве.

Городской голова Виталий Кличко подтвердил: уже с 26 марта 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

Таких изменений жители столицы ждали уже давно. В частности, администрация получала многочисленные общественные запросы: петиции, обращения частных предприятий, государственных учреждений и обычных жителей столицы.

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В военной администрации отметили, что вопросы комендантского часа рассматривали регулярно, а также постепенно внедряли новые меры безопасности, позволяющие сократить период комендантского часа.

Уменьшение комендантского часа повлияет на улучшение логистического обеспечения в столице Украины, будет способствовать устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом.

Также из-за сокращения комендантского часа в Киеве увеличат время движения общественного транспорта. Заведения сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

В Киевской области комендантский час тоже сократят. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

Но эти улучшения не единственные. Вскоре киевляне смогут свободнее передвигаться по городу, ведь многие дороги будут разгружены.

Этому будет способствовать решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. В администрации решили оставить лишь часть блокпостов, а остальные перевести в спящий режим или демонтировать.

Несмотря на уменьшение мер безопасности, в КМВА напомнили, что война все еще продолжается. Если возникнут основания, они снова могут быть усилены, в том числе комендантский час.

Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в общественных местах, перемещаться по транспорту или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то патруль имеет право его задержать.

А как украинцы отстояли свою столицу и отогнали россиян, читай в материале.

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