У Києві скорочують комендантську годину: подробиці

У багатьох регіонах України вже давно скоротили час комендантської години. Нарешті безпекова ситуація дає змогу впровадити таку зміну і в Києві.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив: уже з 26 березня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

На такі зміни жителі столиці чекали вже давно. Зокрема, адміністрація отримувала численні суспільні запити: петиції, звернення приватних підприємств, державних установ та простих мешканців столиці.

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У військовій адміністрації зазначили, що питання комендантської години розглядали регулярно, а також поступово впроваджували нові безпекові заходи, які б дали змогу скоротити період комендантської години.

Зменшення комендантської години вплине на покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприятиме сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому.

Також через скорочення комендантської години у Києві збільшать час руху громадського транспорту. Заклади сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час роботи.

У Київській області комендантську годину теж скоротять. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Та ці поліпшення не єдині. Незабаром кияни зможуть вільніше пересуватися містом, адже багато доріг буде розвантажено.

Цьому сприятиме рішення щодо вдосконалення системи інженерних загороджень. В адміністрації вирішили лишити лише частину блокпостів, інші ж перевести у сплячий режим або демонтувати.

Попри зменшення безпекових заходів, у КМВА нагадали, що війна все ще триває. Якщо виникнуть підстави, вони знову можуть бути посилені, зокрема комендантська година.

Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то патруль має право її затримати.

А як українці відстояли свою столицю та відігнали росіян, читай у матеріалі.

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