Безоплатний тренінг з домедичної допомоги в метро Києва — де, коли та як долучитись

Вміння надавати першу домедичну допомогу — необхідна навичка навіть у мирні часи. Зараз ризик потрапити у небезпечну ситуацію значно вищий, тож знання буквально можуть врятувати життя.
Щоб якісно надати першу допомогу постраждалим, шкільної програми недостатньо. Слід постійно відточувати практичні навички, щоб не розгубитися в екстремальній ситуації.
Для цього департамент охорони здоров’я запрошує містян використати можливість і навчитися рятувати життя.
Вже сьогодні, 17 березня, з 13:00 до 17:00 на визначених станціях столичного метрополітену відбудеться безоплатний тренінг з надання домедичної допомоги. Про подію повідомили на сайті КМДА.
Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допоможуть жителям столиці опанувати навички домедичної допомоги, а саме:
Обирай зручний час та станцію метро та не пропускай можливість отримати якісні знання, що рятують життя.
Кожен цивільний зараз має мати знання, які можуть врятувати життя в екстремальних умовах. Тож якщо тренінгу тобі недостатньо, можеш переглянути безоплатний курс із тактичної медицини від СБУ.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.