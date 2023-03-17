Безоплатний тренінг з домедичної допомоги в метро Києва — де, коли та як долучитись

Вміння надавати першу домедичну допомогу — необхідна навичка навіть у мирні часи. Зараз ризик потрапити у небезпечну ситуацію значно вищий, тож знання буквально можуть врятувати життя.

Щоб якісно надати першу допомогу постраждалим, шкільної програми недостатньо. Слід постійно відточувати практичні навички, щоб не розгубитися в екстремальній ситуації.

Для цього департамент охорони здоров’я запрошує містян використати можливість і навчитися рятувати життя.

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Тренінг з домедичної допомоги у метро Києва

Вже сьогодні, 17 березня, з 13:00 до 17:00 на визначених станціях столичного метрополітену відбудеться безоплатний тренінг з надання домедичної допомоги. Про подію повідомили на сайті КМДА.

Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допоможуть жителям столиці опанувати навички домедичної допомоги, а саме:

як надавати первинну оцінку стану постраждалого;

як допомогти при масивній кровотечі;

що робити при порушенні прохідності дихальних шляхів;

як зупинити кровообіг;

що робити при термічних опіках тощо.

Станції метро, на яких можна долучитися до тренінгу

Університет, проміжний вестибюль;

Дружби народів, перехід;

Шулявська, проміжний вестибюль;

Арсенальна, проміжний вестибюль;

Печерська, проміжний вестибюль;

Дорогожичі, проміжний вестибюль;

Олімпійська, перед турнікетами;

Палац Україна, вестибюль перед турнікетом;

Театральна, перехід;

Площа Льва Толстого, вестибюль перед турнікетом;

Позняки, балкон над платформою;

Героїв Дніпра, вестибюль перед турнікетом.

Обирай зручний час та станцію метро та не пропускай можливість отримати якісні знання, що рятують життя.

Кожен цивільний зараз має мати знання, які можуть врятувати життя в екстремальних умовах. Тож якщо тренінгу тобі недостатньо, можеш переглянути безоплатний курс із тактичної медицини від СБУ.

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