Бесплатный тренинг по медицинской помощи в метрополитене Киева — где, когда, как принять участие

Умение оказывать первую медицинскую помощь — необходимый навык даже в мирное время. Сейчас риск попасть в опасную ситуацию значительно выше, поэтому знания буквально могут спасти жизнь.

Чтобы качественно оказать первую помощь пострадавшим, школьной программы недостаточно. Следует постоянно оттачивать практические навыки, чтобы не растеряться в экстремальной ситуации.

Для этого департамент здравоохранения приглашает горожан использовать возможность научиться спасать жизнь.

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Тренинг по медицинской помощи в метро Киева

Уже сегодня, 17 марта, с 13:00 до 17:00 на определенных станциях столичного метрополитена пройдет бесплатный тренинг по оказанию медицинской помощи. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф помогут жителям столицы овладеть навыками медицинской помощи, а именно:

как сделать первичную оценку состояния пострадавшего;

как помочь при массивном кровотечении;

что делать при нарушении проходимости дыхательных путей;

как остановить кровообращение;

что делать при термических ожогах и т.д.

Станции метро, на которых можно приобщиться к тренингу

Университет, промежуточный вестибюль;

Дружбы народов, переход;

Шулявская, промежуточный вестибюль;

Арсенальная, промежуточный вестибюль;

Печерская, промежуточный вестибюль;

Дорогожичи, промежуточный вестибюль;

Олимпийская, перед турникетами;

Дворец Украины, вестибюль перед турникетом;

Театральная, переход;

Площадь Льва Толстого, вестибюль перед турникетом;

Позняки, балкон над платформой;

Героев Днепра, вестибюль перед турникетом.

Выбирай удобное время и станцию метро и не упускай возможность получить качественные знания, спасающие жизнь.

Каждый гражданский должен иметь знания, которые могут спасти жизнь в экстремальных условиях. Если тренинга тебе недостаточно, можешь пересмотреть бесплатный курс по тактической медицине от СБУ.

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