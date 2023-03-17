Бесплатный тренинг по медицинской помощи в метрополитене Киева — где, когда, как принять участие

Умение оказывать первую медицинскую помощь — необходимый навык даже в мирное время. Сейчас риск попасть в опасную ситуацию значительно выше, поэтому знания буквально могут спасти жизнь.
Чтобы качественно оказать первую помощь пострадавшим, школьной программы недостаточно. Следует постоянно оттачивать практические навыки, чтобы не растеряться в экстремальной ситуации.
Для этого департамент здравоохранения приглашает горожан использовать возможность научиться спасать жизнь.
Уже сегодня, 17 марта, с 13:00 до 17:00 на определенных станциях столичного метрополитена пройдет бесплатный тренинг по оказанию медицинской помощи. Об этом сообщили на сайте КГГА.
Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф помогут жителям столицы овладеть навыками медицинской помощи, а именно:
Выбирай удобное время и станцию метро и не упускай возможность получить качественные знания, спасающие жизнь.
Каждый гражданский должен иметь знания, которые могут спасти жизнь в экстремальных условиях. Если тренинга тебе недостаточно, можешь пересмотреть бесплатный курс по тактической медицине от СБУ.
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