Новые билеты в общественном транспорте: какие нормы установили для всех городов

Впервые за время независимости решили унифицировать все билеты на общественный транспорт. До этого в каждом городе Украины была своя стоимость проезда и форма билетов. Где-то ходили бумажные, где-то давно электронные. Однако Министерство развития громад и территорий решило стандартизировать билеты. Рассказываем об этом больше.

С 1 января в общественном транспорте изменят билеты

В министерстве решили унифицировать билеты на автомобильный и городской электрический транспорт.

Также это коснется метро, ​​трамваев и троллейбусов, междугородных и международных автобусов. Все они будут иметь одинаковые реквизиты. Приказ №1066 вступит в силу с 1 января 2026 года.

Реквизиты относятся как к бумажному, так и к электронному билету (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда).

В реквизитах для билетов должна быть указана информация о стоимости, НДС, комиссионных сборах, регистрационном номере электронного билета, дате и времени отправления/прибытия или сроке действия билета, данных перевозчика, страховом договоре и при необходимости QR-код на лицевой стороне билета.

Разные виды транспорта будут иметь особенности использования обновленных билетов.

В автобусах городских и пригородных маршрутов электронные билеты будут предоставляться людям после регистрации в смартфоне, QR-код, email или приложении. Пригородные маршруты смогут выдавать багажные квитанции.

Междугородние автобусы также должны иметь на билетах полную информацию о поездке: место пересадки, время прибытия и отправки, продолжительность пересадки.

Для международных рейсов билеты будут персонализированы. С именем и фамилией пассажира и запретом передачи информации о пересадках другим лицам.

Кроме того, требования для билетов на электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро) были утверждены впервые.

Метро и городской электрический транспорт (трамваи и троллейбусы) будут иметь электронные билеты по QR-коду, в мобильных приложениях или в email/личных кабинетах.

