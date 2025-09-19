Нові квитки у громадському транспорті: які норми встановили для всіх міст

Вперше за час Незалежності України вирішили уніфікувати всі квитки на громадський транспорт. Дотепер у кожному місті України була своя вартість проїзду та форма квитків. Десь ходили паперові, десь давно електронні. Та Міністерство розвитку громад та територій вирішило стандартизувати квитки. Розповідаємо про це більше.

З 1 січня у громадському транспорті змінять квитки

У міністерстві вирішили уніфікувати квитки на автомобільний та міський електричний транспорт.

Також це торкнеться метро, трамваїв і тролейбусів, міжміських та міжнародних автобусів. Всі вони матимуть однакові реквізити. Наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду).

У реквізитах для квитків має бути зазначена інформація про вартість, ПДВ, комісійні збори, реєстраційний номер електронного квитка, дата та час відправлення/прибуття або термін дії квитка, дані перевізника, страховий договір і за потреби QR-код на лицьовому боці квитка.

Різні види транспорту матимуть особливості використання оновлених квитків.

В автобусах міських та приміських маршрутів електронні квитки надаватимуться людям після реєстрації у смартфоні, QR-код, email чи застосунку. Приміські маршрути матимуть можливість видавати багажні квитанції.

Міжміські автобуси також повинні мати на квитках повну інформацію про поїздку: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість пересадки.

Для міжнародних рейсів квитки будуть персоналізованими. З ім’ям та прізвищем пасажира та забороною передачі інформації про пересадки іншим особам.

Окрім цього, вимоги для квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро) були затверджені вперше.

Метро та міський електричний транспорт (трамваї та тролейбуси) матимуть електронні квитки за QR-код, у мобільних застосунках чи в email/особистих кабінетах.

