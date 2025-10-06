Для тебя Новости

В Одессе есть риск заражения воды после потопа: как уберечься от инфекций

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 октября 2025, 12:00 2 мин.
В Одессе есть риск заражения воды после потопа: как уберечься от инфекций
Фото Unsplash, ГСЧС/Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь