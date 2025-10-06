В Одессе есть риск заражения воды после потопа: как уберечься от инфекций

В результате сильного затопления в Одессе в воду из колодцев и источников водоснабжения могли попасть возбудители инфекционных болезней. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Предупреждение также касается жилья и сельскохозяйственных угодий. Какая опасность может подстерегать в воде и как уберечься от заражения — рассказываем дальше.

В воду Одессы могли попасть опасные инфекции: что делать

Отмечается, что инфекционные болезни могли попасть в воду из скотомогильников, кладбищ, туалетов, хлевов, полей, свалок. Кроме этого, в этот перечень добавляют опасные для здоровья и жизни химические вещества.

В связи с этим ведомство собрало советы, как действовать одесситам, чтобы не заразиться. Среди правил гигиены:

всегда мыть руки с мылом перед едой;

если воды мало, пользоваться антисептиком или антисептическими салфетками;

посуду после наводнения вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить;

намокшую одежду просушить и при первой возможности постирать в горячей воде со стиральным средством.

Правила по употреблению воды:

пить только бутилированную или привозную воду из пунктов раздачи;

не пользоваться колодцами;

если нет доступа к привозной воде, кипятить воду 5-10 минут, дать отстояться и осторожно перелить в чистую посуду, не взбалтывая осадок.

Перед употреблением пищи следует помнить:

выкинь намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке;

выкинь домашнюю консервацию с надувшимися крышками или ржавчиной;

оставь только продукты в герметичной упаковке (бутылки, банки, тетрапаки);

перед употреблением пищу очисть от грязи, промой безопасной водой с моющим средством и по возможности ошпарь.

Что делать с жильем и вещами:

просуши помещения и вещи, которые можно спасти;

вымой их дезинфицирующими средствами.

Также узнай, где есть организованные пункты выдачи воды и еды. Обратись к местным властям или волонтерам, чтобы узнать, как получить помощь.

А раньше мы рассказывали, как изменение климата и близость к Черному морю влияют на количество осадков в Одессе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!