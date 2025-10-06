В Одессе есть риск заражения воды после потопа: как уберечься от инфекций

В результате сильного затопления в Одессе в воду из колодцев и источников водоснабжения могли попасть возбудители инфекционных болезней. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Предупреждение также касается жилья и сельскохозяйственных угодий. Какая опасность может подстерегать в воде и как уберечься от заражения — рассказываем дальше.
В воду Одессы могли попасть опасные инфекции: что делать
Отмечается, что инфекционные болезни могли попасть в воду из скотомогильников, кладбищ, туалетов, хлевов, полей, свалок. Кроме этого, в этот перечень добавляют опасные для здоровья и жизни химические вещества.
В связи с этим ведомство собрало советы, как действовать одесситам, чтобы не заразиться. Среди правил гигиены:
- всегда мыть руки с мылом перед едой;
- если воды мало, пользоваться антисептиком или антисептическими салфетками;
- посуду после наводнения вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить;
- намокшую одежду просушить и при первой возможности постирать в горячей воде со стиральным средством.
Правила по употреблению воды:
- пить только бутилированную или привозную воду из пунктов раздачи;
- не пользоваться колодцами;
- если нет доступа к привозной воде, кипятить воду 5-10 минут, дать отстояться и осторожно перелить в чистую посуду, не взбалтывая осадок.
Перед употреблением пищи следует помнить:
- выкинь намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке;
- выкинь домашнюю консервацию с надувшимися крышками или ржавчиной;
- оставь только продукты в герметичной упаковке (бутылки, банки, тетрапаки);
- перед употреблением пищу очисть от грязи, промой безопасной водой с моющим средством и по возможности ошпарь.
Что делать с жильем и вещами:
- просуши помещения и вещи, которые можно спасти;
- вымой их дезинфицирующими средствами.
Также узнай, где есть организованные пункты выдачи воды и еды. Обратись к местным властям или волонтерам, чтобы узнать, как получить помощь.
