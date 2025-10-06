В Одесі є ризик зараження води після потопу: як вберегтися від інфекцій

В результаті сильного затоплення в Одесі до води з криниць та джерел водопостачання могли потрапити збудники інфекційних хвороб. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Попередження також стосується помешкань та сільськогосподарських угідь. Яка небезпека може чатувати у воді та як вберегтися від зараження — розповідаємо далі.

До води Одеси могли потрапити небезпечні інфекції: що робити

Зазначається, що інфекційні хвороби могли потрапити до води зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ. Крім цього, до цього переліку додають небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини.

У зв’язку з цим відомство зібрало поради, як діяти одеситам, щоб не заразитися. Серед правил гігієни:

завжди мити руки з милом перед їдою;

якщо води мало, користуватися антисептиком чи антисептичними серветками;

посуд після повені вимити гарячою водою з мийним засобом і ошпарити;

намоклий одяг просушити й за першої нагоди випрати у гарячій воді з пральним засобом.

Правила щодо вживання води:

пити лише бутильовану або привізну воду з пунктів роздачі;

не користуватися колодязями й криницями;

якщо немає доступу до привізної води, кип’ятити воду 5-10 хвилин, дати відстоятись і обережно перелити в чистий посуд, не збовтуючи осад.

Перед вживанням їжі варто пам’ятати:

викинь намоклі продукти в незахищеній від води упаковці;

викинь домашню консервацію з кришками, які надулися або мають іржу;

залиш тільки продукти в герметичній упаковці (пляшки, банки, тетрапаки).

перед вживанням їжу очисть від бруду, промий безпечною водою з мийним засобом і, за можливості, ошпарь.

Що робити з житлом та речами:

просуши приміщення та речі, які можна врятувати;

вимий їх дезінфекційними засобами.

Також дізнайся, де є організовані пункти видачі води та їжі. Звернися до місцевої влади чи волонтерів, щоб дізнатися, як отримати допомогу.

А раніше ми розповідали, як зміни клімату та близькість до Чорного моря впливає на кількість опадів в Одесі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!