В Одесі є ризик зараження води після потопу: як вберегтися від інфекцій

В результаті сильного затоплення в Одесі до води з криниць та джерел водопостачання могли потрапити збудники інфекційних хвороб. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Попередження також стосується помешкань та сільськогосподарських угідь. Яка небезпека може чатувати у воді та як вберегтися від зараження — розповідаємо далі.
До води Одеси могли потрапити небезпечні інфекції: що робити
Зазначається, що інфекційні хвороби могли потрапити до води зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ. Крім цього, до цього переліку додають небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини.
У зв’язку з цим відомство зібрало поради, як діяти одеситам, щоб не заразитися. Серед правил гігієни:
- завжди мити руки з милом перед їдою;
- якщо води мало, користуватися антисептиком чи антисептичними серветками;
- посуд після повені вимити гарячою водою з мийним засобом і ошпарити;
- намоклий одяг просушити й за першої нагоди випрати у гарячій воді з пральним засобом.
Правила щодо вживання води:
- пити лише бутильовану або привізну воду з пунктів роздачі;
- не користуватися колодязями й криницями;
- якщо немає доступу до привізної води, кип’ятити воду 5-10 хвилин, дати відстоятись і обережно перелити в чистий посуд, не збовтуючи осад.
Перед вживанням їжі варто пам’ятати:
- викинь намоклі продукти в незахищеній від води упаковці;
- викинь домашню консервацію з кришками, які надулися або мають іржу;
- залиш тільки продукти в герметичній упаковці (пляшки, банки, тетрапаки).
- перед вживанням їжу очисть від бруду, промий безпечною водою з мийним засобом і, за можливості, ошпарь.
Що робити з житлом та речами:
- просуши приміщення та речі, які можна врятувати;
- вимий їх дезінфекційними засобами.
Також дізнайся, де є організовані пункти видачі води та їжі. Звернися до місцевої влади чи волонтерів, щоб дізнатися, як отримати допомогу.
