Одеську область накрили потужні дощі, які призвели до трагедії. Загинули десятеро людей, серед них одна дитина, понад 380 мешканців вдалося врятувати.

За добу в Одесі випало 94 міліметри опадів — це у 2,2 раза більше за середньомісячну норму. Через негоду понад 23 тисячі споживачів залишилися без електропостачання, а сотні комунальників, енергетиків і рятувальників продовжують ліквідацію наслідків стихії.

Що кажуть метеорологи і чому подібні явища частішають

За даними Українського гідрометеорологічного центру, екстремальну зливу спричинив локальний циклон, який активізував атмосферні фронти.

Якщо у минулі десятиліття сильні дощі з кількістю опадів від 50 до 100 міліметрів траплялися лише два-три рази на десять років, то тепер тільки в Одесі такі випадки фіксують у середньому 14 разів за десятиріччя.

Збільшення частоти стихій напряму пов’язане з глобальним потеплінням. У північно-західній частині Чорного моря вода прогрівається швидше, що підсилює конвекційні процеси та створює умови для локальних зон інтенсивних опадів.

Фахівці додають, що у прибережних районах спостерігається стійка тенденція до екстремальних дощів, яка потребує додаткових досліджень, адже це безпосередньо впливає на безпеку населення й стан інфраструктури.

Нищівний потоп в Одесі: як Чорне море і зміни клімату вплинули на погоду / 8 Фотографій

Ще однією особливістю останніх років стали так звані смуги дощу — атмосферні утворення, характерні раніше лише для тропіків. Вони формуються на межі суші й моря, маскують холодні фронти і здатні провокувати катастрофічні зливи. Над акваторіями, як-от Чорне море, такі смуги значно підсилюють локальні опади.

Свою роль відіграє й урбанізація. Асфальт і бетон не дають воді проникати в ґрунт, тому потоки стають стрімкими та руйнівними.

Дослідження у США та Великій Британії показують, що в густозабудованих містах стік під час злив може збільшуватися на 20–50%. Для Одеси, яка активно забудовується новими житловими комплексами, це загострює проблему.

Хоча нинішня злива не побила абсолютного рекорду (113 мм опадів за добу зафіксували у вересні 2016 року), експерти застерігають, що навіть без рекордів частота і сила подібних явищ уже є небезпечним сигналом.

Вода залила паркінги й укриття

Паралельно триває масштабна робота рятувальників. У місті вже відкачали воду з понад шістдесяти об’єктів, ще близько тридцяти залишаються підтопленими.

Найбільші проблеми виникли у підземних паркінгах, де зібралися значні масиви води. Для їх ліквідації залучили майже 130 мотопомп і додаткові підрозділи з інших областей. Лише з паркінгів вдалося викачати понад 15 тисяч кубометрів.

Серйозно постраждали й укриття. З 42 підтоплених об’єктів цивільного захисту у 40 вже відновлено роботу, ще на двох триває ліквідація наслідків.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначає, що професійна підготовка особового складу, сучасна техніка та досвід дозволили за відносно короткий термін досягти таких результатів.

Паралельно рятувальники працювали й у Славутичі на Київщині. Там понад півсотні співробітників ДСНС розгорнули п’ять мобільних пунктів незламності, обладнаних системами зв’язку та пристроями для підзарядки гаджетів.

Також підготовлено генератори для забезпечення роботи лікарні та соціальних установ.

Посадовець подякував екстреним службам за безперервну роботу й підкреслив, що злагоджені дії підрозділів дозволили уникнути ще більш тяжких наслідків.

