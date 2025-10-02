Для тебе Новини

Нищівний потоп в Одесі: як Чорне море і зміни клімату вплинули на погоду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Жовтня 2025, 11:30 3 хв.
Нищівний потоп в Одесі: як Чорне море і зміни клімату вплинули на погоду
Фото Facebook ДСНС України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь