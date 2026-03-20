Защита достоинства и безопасности: в армии внедряют новые механизмы предотвращения сексуальных домогательств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий масштабные изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины. Новые нормы, обнародованные 19 марта 2026 года, направлены на системное укрепление политики гендерного равенства и создание действенных механизмов противодействия дискриминации внутри Сил обороны.

Этот шаг стал результатом совместной работы Главного управления защиты прав военнослужащих Минобороны и экспертов Программы Специального Советника по вопросам обороны Великобритании, подчеркивающей интеграцию украинской армии в современные западные стандарты сектора безопасности.

В Украине усовершенствовано законодательство по обеспечению равных прав в Силах обороны

Основной упор обновленного законодательства сделан на непосредственной интеграции вопросов равенства в систему военной дисциплины. Теперь соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин является обязательной нормой для каждого военнослужащего.

Закон четко определяет обязанность не только избегать лично, но и активно сдерживать других от любого недостойного поведения. Речь идет о недопущении дискриминации по широкому спектру признаков: от пола и расы до религиозных убеждений, этнического происхождения или социального статуса.

Читать по теме 337 казненных защитников: Лубинец обнародовал в ООН ужасные данные о преступлениях РФ Лубинец призвал мир усилить ответственность России за пытки украинцев.

Отдельный и чрезвычайно важный блок изменений касается предотвращения сексуальных домогательств и насилия по признаку пола. Теперь защита половой свободы и неприкосновенности определена как неотъемлемая составляющая военной службы.

На командиров (начальников) возложена прямая ответственность за принятие превентивных мер и безотлагательное реагирование на любые инциденты такого характера. Это нивелирует старую практику замалчивания конфликтов и выводит вопросы достоинства военнослужащих на уровень уставной дисциплины.

Законодательные изменения внедряют инновационный для украинской армии подход, при котором приоритетом становится безопасность и психологическое состояние пострадавшего. Установлены дополнительные предохранители, действующие в течение всего периода служебного расследования. В частности, закон предусматривает:

Полная изоляция: недопущение каких-либо контактов между пострадавшим лицом и вероятным обидчиком до принятия окончательного решения по делу.

Информационная защита: блокировка возможности психологического давления или повторной травматизации через служебные каналы воздействия.

Создание безопасной среды: обеспечение условий прохождения службы, исключающих дальнейшие риски для потерпевшей стороны.

Эти шаги призваны изменить саму культуру взаимоотношений в армии, делая ее средой, где профессионализм сочетается с безусловным уважением к человеческому достоинству.

Раньше мы писали о новых контрактах ВСУ 2026 – читай в материале, что они предусматривают и когда начинают действовать.

