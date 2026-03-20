Захист гідності та безпеки: в армії впроваджують нові механізми запобігання сексуальним домаганням

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що впроваджує масштабні зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Нові норми, оприлюднені 19 березня 2026 року, спрямовані на системне зміцнення політики гендерної рівності та створення дієвих механізмів протидії дискримінації всередині Сил оборони.

Цей крок став результатом спільної роботи Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони та експертів Програми Спеціального Радника з питань оборони Великої Британії, що підкреслює інтеграцію українського війська до сучасних західних стандартів безпекового сектору.

В Україні вдосконалено законодавство щодо забезпечення рівних прав у Силах оборони

Основний акцент оновленого законодавства зроблено на безпосередній інтеграції питань рівності у систему військової дисципліни. Тепер дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є обов’язковою нормою для кожного військовослужбовця.

Закон чітко визначає обов’язок не лише особисто уникати, а й активно стримувати інших від будь-якої негідної поведінки. Йдеться про недопущення дискримінації за широким спектром ознак: від статі та раси до релігійних переконань, етнічного походження чи соціального статусу.

Окремий та надзвичайно важливий блок змін стосується запобігання сексуальним домаганням та насильству за ознакою статі. Відтепер захист статевої свободи та недоторканості визначено як невід’ємну складову військової служби.

На командирів (начальників) покладено пряму відповідальність за вжиття превентивних заходів та невідкладне реагування на будь-які інциденти такого характеру. Це нівелює стару практику замовчування конфліктів та виводить питання гідності військовослужбовців на рівень статутної дисципліни.

Законодавчі зміни впроваджують інноваційний для українського війська підхід, за якого пріоритетом стає безпека та психологічний стан постраждалої особи. Встановлено додаткові запобіжники, які діють упродовж усього періоду службового розслідування. Зокрема, закон передбачає:

Повну ізоляцію: недопущення будь-яких контактів між постраждалою особою та ймовірним кривдником до прийняття остаточного рішення у справі.

Інформаційний захист: блокування можливості психологічного тиску або повторної травматизації через службові канали впливу.

Створення безпечного середовища: забезпечення умов проходження служби, які виключають подальші ризики для потерпілої сторони.

Ці кроки покликані змінити саму культуру взаємин у війську, роблячи його середовищем, де професіоналізм поєднується з безумовною повагою до людської гідності.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!