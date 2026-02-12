Когда в Киеве появится тепло: Шмигаль назвал сроки восстановления двух ТЭЦ после атаки РФ

Российская баллистическая атака на столицу в ночь на четверг привела к серьезным повреждениям двух стратегических энергообъектов — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Несмотря на сложность повреждений, энергетики уже начали восстановительные работы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отопление начнет возвращаться к киевлянам уже в ближайшие сутки.

Детали восстановления и масштабы разрушений обсудили во время заседания энергетического комитета Верховной Рады.

Масштабы повреждений: насосы, компрессоры и подготовка воды

Ночной удар обломками баллистических ракет вызвал разные типы разрушений на станциях. Как отметил глава правительства, на одной из ТЭЦ зафиксировано повреждение газораспределительного и газокомпрессорного оборудования.

На другом объекте ситуация несколько сложнее: там враг попал в циркуляционные насосы и систему подготовки воды. Впрочем, прогнозы по восстановлению остаются сдержанно оптимистичными.

По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — может понадобиться до двух суток, — сообщил Денис Шмыгаль.

Погода на стороне энергетиков: почему удалось избежать катастрофы

Важным фактором в этой ситуации стала плюсовая температура воздуха. Это позволило специалистам не сливать воду из магистральных систем отопления.

Это даст возможность не тратить две недели на повторное заполнение системы и ликвидацию возможных прорывов в сетях. Мы делаем все, чтобы как можно скорее вернуть тепло людям, — подчеркнул глава Минэнерго.

Ограничения электроэнергии в Киеве

Из-за отсутствия централизованного отопления в тысячах домов выросла нагрузка на электросети, так как люди начали использовать обогреватели. Чтобы сбалансировать систему, правительство и энергетики стараются ограничивать потребление в столице в пределах не более трех очередей отключений.

Последствия ночного террора РФ оказались масштабными:

2600 домов остались без тепла непосредственно после ночной атаки;

1100 домов до сих пор остаются без отопления в результате предыдущих ударов.

Всего более 3700 жилых объектов Киева сейчас ждут восстановления теплоснабжения. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию.

Пока столица борется за восстановление инфраструктуры, Россия продолжает уничтожать украинские семьи на приграничье.

Ежедневно российские войска совершают ужасные военные преступления против гражданских. Недавно страшная трагедия всколыхнула Харьковщину: в Богодухове российский дрон убил отца и троих маленьких детей.

