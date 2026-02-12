Массированный обстрел Украины 12 февраля: Россия атаковала Одессу, Днепр и Киев

В ночь на 12 февраля 2026 года российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Главными целями врага стали объекты критической инфраструктуры в Одессе, Днепре и столице. На местах попадания и падения обломков всю ночь работали экстренные службы, ликвидируя пожары и оказывая психологическую помощь пострадавшим жителям.

Обстрел Одессы 12 февраля: последствия вражеского удара

Основной удар пришелся на центр города и жилые районы – в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, значительные разрушения получила девятиэтажка, где была уничтожена фасадная стена, крыша и возник пожар на верхних этажах.

Также огонь охватил павильоны на одном из городских рынков и повредил здание супермаркета. Пока известно об одном пострадавшем мужчине, а еще более двух десятков человек получили помощь от психологов ГСЧС. Коммунальные службы уже развернули оперативный штаб для помощи жителям и приступили к консервации поврежденных квартир.

Обстрел Днепра 12 февраля: каковы последствия атаки рф

Для Днепра ночь была особенно тяжелой: город находился под обстрелом баллистики и дронов-камикадзе. Первые взрывы прогремели после двух часов ночи, что привело к пожарам и разрушениям в частном секторе.

По информации ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки ранены четыре человека. Среди пострадавших оказались младенец и четырехлетняя девочка. Обломки ракет и взрывная волна повредили частные дома и автомобили жителей. Спасательные операции продолжались до утра.

Атака на Киев 12 февраля: детали

Столица также не ушла от вражеского огня — россияне прицельно били по левобережью Киева баллистическими ракетами и дронами. В Дарницком районе обломки повредили фасад многоэтажного жилого дома и несколько автомобилей.

В одной из квартир на последнем этаже обнаружили реактивный двигатель вражеского беспилотника, пробившего конструкции здания. В результате атаки на столицу пострадали мужчина и женщина.

Следственно-оперативные группы полиции Киева продолжают фиксировать последствия очередного военного преступления россии, собирая обломки средств поражения для проведения экспертиз.

Ранее мы писали, зачем рф распространяет заявления о контрнаступлении ВСУ в 2026 году – читай в материале, почему это фейк.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!