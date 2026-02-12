Масований обстріл України 12 лютого: Росія атакувала Одесу, Дніпро та Київ

У ніч на 12 лютого 2026 року російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

Головними цілями ворога стали об’єкти критичної інфраструктури в Одесі, Дніпрі та столиці. На місцях влучань та падіння уламків усю ніч працювали екстрені служби, ліквідовуючи пожежі та надаючи психологічну допомогу постраждалим мешканцям.

Обстріл Одеси 12 лютого: наслідки ворожого удару

Основний удар прийшовся на центр міста та житлові райони — внаслідок атаки зафіксовано серйозні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, значних руйнувань зазнала дев’ятиповерхівка, де було знищено фасадну стіну, дах та виникла пожежа на верхніх поверхах.

Також вогонь охопив павільйони на одному з міських ринків та пошкодив будівлю супермаркету. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, а ще понад два десятки людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Комунальні служби вже розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям та розпочали консервацію пошкоджених квартир.

Обстріл Дніпра 12 лютого: які наслідки атаки рф

Для Дніпра ніч була особливо важкою: місто перебувало під обстрілом балістикою та дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали після другої години ночі, що призвело до пожеж та руйнувань у приватному секторі.

За інформацією ДСНС України, внаслідок ворожої атаки поранено четверо людей. Серед потерпілих опинилися немовля та чотирирічна дівчинка. Уламки ракет та вибухова хвиля пошкодили приватні будинки й автомобілі мешканців. Рятувальні операції тривали до ранку.

Атака на Київ 12 лютого: деталі

Столиця також не уникнула ворожого вогню — росіяни прицільно били по лівобережжю Києва балістичними ракетами та дронами. У Дарницькому районі уламки пошкодили фасад багатоповерхового житлового будинку та кілька автівок.

В одній із квартир на останньому поверсі виявили реактивний двигун ворожого безпілотника, який пробив конструкції будівлі. Внаслідок атаки на столицю постраждали чоловік та жінка.

Слідчо-оперативні групи поліції Києва продовжують фіксувати наслідки чергового воєнного злочину рф, збираючи уламки засобів ураження для проведення експертиз.

