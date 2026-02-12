Коли в Києві з’явиться тепло: Шмигаль назвав терміни відновлення двох ТЕЦ після атаки РФ

Російська балістична атака на столицю у ніч на четвер призвела до серйозних пошкоджень двох стратегічних енергооб’єктів — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Попри складність уражень, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, опалення почне повертатися до киян уже найближчої доби.

Деталі відновлення та масштаби руйнувань обговорили під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради.

Масштаби пошкоджень: насоси, компресори та підготовка води

Нічний удар уламками балістичних ракет спричинив різні типи руйнувань на станціях. Як зазначив очільник уряду, на одній із ТЕЦ зафіксовано пошкодження газорозподільчого та газокомпресорного обладнання.

На іншому об’єкті ситуація дещо складніша: там ворог поцілив у циркуляційні насоси та систему підготовки води. Втім, прогнози щодо відновлення залишаються стримано оптимістичними.

По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 — може знадобитися до двох діб, — повідомив Денис Шмигаль.

Погода на боці енергетиків: чому вдалося уникнути катастрофи

Важливим фактором у цій ситуації стала плюсова температура повітря. Це дозволило фахівцям не зливати воду з магістральних систем опалення.

Це дасть можливість не витрачати два тижні на повторне заповнення системи та ліквідацію можливих проривів у мережах. Ми робимо все, щоб якомога швидше повернути тепло людям, — наголосив очільник Міненерго.

Обмеження електроенергії в Києві

Через відсутність централізованого опалення у тисячах будинків зросло навантаження на електромережі, оскільки люди почали використовувати обігрівачі. Щоб збалансувати систему, уряд та енергетики намагаються обмежувати споживання в столиці в межах не більше трьох черг відключень.

Наслідки нічного терору РФ виявилися масштабними:

2600 будинків залишилися без тепла безпосередньо після нічної атаки;

1100 будинків досі перебувають без опалення внаслідок попередніх ударів.

Загалом понад 3700 житлових об’єктів Києва зараз чекають на відновлення теплопостачання. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати ситуацію.

Поки столиця бореться за відновлення інфраструктури, Росія продовжує нищити українські родини на прикордонні.

Щодня російські війська вчиняють жахливі воєнні злочини проти цивільних. Нещодавно страшна трагедія сколихнула Харківщину: у Богодухові російський дрон вбив батька та трьох маленьких дітей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!