Исторический шаг: англиканскую церковь впервые возглавит женщина

Впервые в истории англиканской церкви ее возглавит женщина. Епископ Лондона Сара Маллалли назначена 106-м архиепископом Кентерберийским после отставки Джастина Уэлби.

Официальная церемония, во время которой Маллалли приступит к выполнению обязанностей, состоится в январе в Кентерберийском соборе. Позднее пройдет интронизация, на которой, как ожидается, будут присутствовать представители королевской семьи и ведущие духовные лидеры.

Об этом пишет The Guardian.

Это решение давно ожидалось: еще с 2014 года, когда церковь Англии разрешила назначать женщин на епископские должности, вопрос равенства становился все более актуальным.

В 2015 году состоялась первая хиротония женщины-епископа, и теперь, спустя десять лет, высшая должность англиканского сообщества также впервые переходит женщине.

Для многих либеральных верующих это — исторический прорыв и признание роли женщин в Церкви.

В то же время консервативные круги могут воспринять назначение с критикой, ведь англиканская церковь сохраняет тесные связи с общинами в Африке и Азии, где взгляды на гендерные роли и вопросы равенства остаются гораздо более жесткими.

В своем первом выступлении после объявления о назначении Сара Маллалли признала, что впереди ее ждет сложный и неоднозначный путь. Она подчеркнула, что воспринимает этот момент не как личную победу, а как шаг всей церкви:

Я разделяю эту радость не за себя, а за общину, которая услышала призыв Бога и ответила: да, мы пойдем за тобой.

Маллалли также обозначила приоритеты своего служения: противодействие системным злоупотреблениям в церковных структурах, усиление защиты уязвимых людей и возвращение доверия после скандалов.

Наша история провалов в сфере защиты оставила наследие глубокого вреда и недоверия. Мы должны быть готовы к тому, чтобы наши действия были под пристальным контролем, — сказала она.

Кроме того, она затронула актуальные общественные вопросы — от дискуссий об эвтаназии и праве на достойную смерть до вызовов, связанных с наплывом беженцев и обострением религиозной нетерпимости.

После недавнего нападения на синагогу в Манчестере Маллалли призвала христианскую общину решительно выступать против антисемитизма и любых проявлений ненависти.

Премьер Кир Стармер приветствовал новость, подчеркнув, что роль архиепископа Кентерберийского является ключевой для британского общества.

Церковь Англии имеет очень большое значение для страны, а архиепископ будет играть важную роль в нашей национальной жизни, — заявил он.

Букингемский дворец также опубликовал заявление, где подчеркнул, что Его Величество приветствует епископа Сару с назначением, важным не только для Великобритании, но и для всего мирового англиканского сообщества.

Кто такая Сара Маллалли

До служения в Церкви будущая архиепископка строила успешную карьеру в сфере медицины. Она родилась в Вокинге, работала онкологической медсестрой в Национальной службе здравоохранения, а в 37 лет стала главной медсестрой Англии.

За вклад в развитие сестринского дела получила звание дамы. В семейной жизни — замужем, имеет двоих взрослых детей.

В то же время история Маллалли вдохновляет многих женщин за пределами церковных стен. Она доказала, что после десятилетий работы в совершенно иной сфере можно изменить свою жизнь и достичь новых высот.

Подобные примеры встречаются и в бизнесе, и в культуре: бизнесвумен, актрисы, дизайнеры и другие женщины, которые после 40 лет начали все с нуля, рискнули изменить карьеру — и добились впечатляющего успеха.

