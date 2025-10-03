Історичний крок: англіканську церкву вперше очолить жінка

Вперше в історії англіканської церкви її очолить жінка. Єпископ Лондона Сара Маллаллі призначена 106-м архієпископом Кентерберійським після відставки Джастіна Велбі.

Офіційна церемонія, під час якої Маллаллі приступить до виконання обов’язків, відбудеться в січні у Кентерберійському соборі. Згодом пройде інтронізація, на якій, за очікуваннями, будуть присутні представники королівської родини та провідні духовні лідери.

Про це пише The Guardian.

Це рішення давно очікувалося, ще від 2014 року, коли церква Англії дозволила призначати жінок на єпископські посади, питання рівності ставало дедалі актуальнішим.

У 2015 році відбулася перша хіротонія жінки-єпископа, і тепер, через десять років, найвища посада англіканської спільноти також вперше переходить жінці.

Для багатьох ліберальних вірян це — історичний прорив та визнання ролі жінок у церкві.

Водночас консервативні кола можуть сприйняти призначення з критикою, адже англіканська церква зберігає тісні зв’язки з громадами в Африці та Азії, де погляди на гендерні ролі та питання рівності залишаються значно жорсткішими.

У своєму першому виступі після оголошення про призначення Сара Маллаллі визнала, що попереду на неї чекає складний і неоднозначний шлях. Вона наголосила, що сприймає цей момент не як власну перемогу, а як крок усієї церкви:

Я розділяю цю радість не за себе, а за спільноту, яка почула поклик Бога і відповіла: так, ми підемо за тобою.

Маллаллі також окреслила пріоритети свого служіння: протидія системним зловживанням у церковних структурах, посилення захисту вразливих людей та повернення довіри після скандалів.

Наша історія провалів у сфері захисту залишила спадщину глибокої шкоди і недовіри. Ми повинні бути готові, щоб наші дії були під пильним контролем, — сказала вона.

Крім того, вона торкнулася актуальних суспільних питань — від дискусій про евтаназію і право на гідну смерть до викликів, пов’язаних із напливом біженців і загостренням релігійної нетерпимості.

Після нещодавнього нападу на синагогу в Манчестері Маллаллі закликала християнську спільноту рішуче виступати проти антисемітизму та будь-яких проявів ненависті.

Прем’єр Кір Стармер привітав новину, підкресливши, що роль архієпископа Кентерберійського є ключовою для британського суспільства.

Церква Англії має дуже велике значення для країни, а архієпископ відіграватиме важливу роль у нашому національному житті, — заявив він.

Букінгемський палац також оприлюднив заяву, де підкреслив, що Його Величність вітає єпископа Сару з призначенням, важливим не лише для Великої Британії, але й для всієї світової англіканської спільноти.

Хто така Сара Маллаллі

До служіння в Церкві майбутня архієпископка будувала успішну кар’єру у сфері медицини. Вона народилася у Вокінгу, працювала онкологічною медсестрою в Національній службі охорони здоров’я, а у 37 років стала головною медсестрою Англії.

За внесок у розвиток медсестринства отримала звання дами. У сімейному житті — заміжня, має двох дорослих дітей.

Водночас історія Маллаллі надихає багатьох жінок за межами церковних стін. Вона довела, що після десятиліть роботи у зовсім іншій сфері можна змінити своє життя і досягти нових висот.

Подібні приклади зустрічаються й у бізнесі, і в культурі: бізнесвумен, акторки, дизайнерки та інші жінки, які після 40 років почали все з нуля, ризикнули змінити кар’єру — і досягли вражаючого успіху.

