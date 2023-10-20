Отсоединение Украины от пространства СНГ на YouTube и не только: что обсуждали на встрече Елены Зеленской и Google

Компания Google одной из первых применила санкции против России после полномасштабного вторжения. В частности, в Google приостановили рекламу на территории РФ, удалили каналы и видео с YouTube, которые искажали правду об агрессии России. Также компания расширила киберзащиту для украинских пользователей.

Но, несмотря на это, есть еще много вопросов, над которыми следует работать, чтобы улучшить среду безопасности для украинцев в интернете.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google — вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом. В ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов, рассказали в Офисе президента.

Сейчас также смотрят

Встреча Елены Зеленской с представителями Google

В первую очередь, Зеленская поблагодарила компанию за многолетнее партнерство и принципиальную позицию во время российского полномасштабного вторжения в Украину. Первая леди акцентировала, что корректные ответы на поиск в Google сейчас — часть информационной безопасности для всего мира.

Одной из тем для обсуждения стало отображение карты Украины в Google Maps. Если запрос “Украина” был непосредственно из Украины, то полуостров Крым отражался как часть нашей страны. Если искали с территории РФ — как часть России, а из Европы — обозначался спорной территорией.

— Рассчитываем на вашу поддержку по решению вопроса некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от места нахождения пользователя, — подчеркнула Зеленская.

Кроме этого она акцентировала внимание на необходимости дерусификации поиска в Google. В частности, чтобы в рекомендациях YouTube не было российского контента.

— Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев из русского на украинский и европейский, — сказала Елена Зеленская.

Читать по теме Научи свой Google думать на государственном языке: как настроить украинский контент в выдаче Научи Google думать на украинском и поддерживай свой контент.

Также первая леди призвала к продолжению сотрудничества касательно безопасности детей в интернете, предложила создать библиотеку качественного контента о ментальном здоровье, отметила важность сотрудничества по созданию безбарьерной среды для украинцев.

Во время встречи Елены Зеленской с представителями Google также было обсуждено сотрудничество в цифровизации украинского культурного наследия и музеев, в частности, создание иммерсивных выставок для распространения украинской культуры и знаний о ней в мире.

В интернете нужно хорошо защищать свои аккаунты, чтобы твои данные не похитили мошенники. Ранее мы рассказывали, что делать, если аккаунт Google сломали.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.