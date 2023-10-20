Від’єднання України від простору СНД на YouTube і не тільки: що обговорювали на зустрічі Олени Зеленської та Google

Компанія Google однією з перших застосувала санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення. Зокрема у Google призупинили рекламу на території РФ, видалили канали та відео з YouTube, які спотворювали правду про агресію Росії. Також компанія розширила кіберзахист для українських користувачів.

Та попри це є ще багато питань, над якими слід працювати, щоб покращити безпекове середовище для українців в інтернеті.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google — віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом. Під час зустрічі вони обговорили низку важливих питань, розповіли в Офісі президента.

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Зустріч Олени Зеленської з представниками Google

Насамперед Зеленська подякувала компанії за багаторічне партнерство та принципову позицію під час російського повномасштабного вторгнення в Україну. Перша леді акцентувала, що коректні відповіді на пошук у Google нині — частина інформаційної безпеки для всього світу.

Однією з тем для обговорення стало відображення карти України в Google Maps. Якщо запит Україна був безпосередньо з України, то півострів Крим відображався як частина нашої країни. Якщо шукали з території РФ — як частина Росії, а якщо з Європи — позначався спірною територією.

— Розраховуємо на вашу підтримку щодо розв’язання питання некоректного відображення мапи України на платформі Google відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, незалежно від місцеперебування користувача, — наголосила Зеленська.

Крім цього вона акцентувала на необхідності дерусифікації пошуку в Google. Зокрема, щоб у рекомендаціях YouTube не було російського контенту.

— Звертаємося до вас із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну видачу рекомендованого та популярного контенту для українців із російського на український та європейський, — сказала Олена Зеленська.

Читати на тему Навчи свій Google думати державною мовою: як налаштувати український контент у видачі Навчи Google думати українською та підтримуй свій контент.

Також перша леді закликала до продовження співпраці щодо безпеки дітей в інтернеті, запропонувала створити бібліотеку якісного контенту про ментальне здоров’я, відзначила важливість співпраці у створенні безбар’єрного середовища для українців.

Під час зустрічі Олени Зеленської з представниками Google також було обговорено співпрацю в цифровізації української культурної спадщини та музеїв, зокрема створення імерсивних виставок для поширення української культури та знань про неї у світі.

В інтернеті треба добре захищати свої облікові записи, щоб твої дані не викрали шахраї. Раніше ми розповідали, що робити, якщо акаунт Google зламали.

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