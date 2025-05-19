Выборы в Румынии: новым президентом стал проукраинский политик

Выборы в Румынии подошли к концу, а сейчас уже известно о результате. Пророссийский кандидат Джордже Симион официально признал поражение, а по результатам подсчета 100% бюллетеней победил мэр Бухареста Никушор Дан.

Что известно о победителе и какова будет его политика в отношении Украины — собрали самое важное.

Выборы в Румынии 2025: результаты голосования

Во втором туре президентских выборов в Румынии победил Никушор Дан, известный как проевропейский и проукраинский кандидат.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, проработавшей 100% протоколов, Никушор Дан получил 53,6% голосов. Тем временем у пророссийского кандидата Джордже Симиона — 46,4%.

Результаты экзит-полов показывали аналогичный результат, однако Симион отрицал их точность и заявил о своей победе. После публикации официальных данных он все же признал свое поражение.

— Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа, — сказал Симион в видео в Facebook, добавив, что намерен продолжать “борьбу за Румынию”.

С победой также приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал победу Дана исторической и отметил, что для Украины как соседа и друга важно иметь Румынию как надежного партнера.

— И мы уверены, что так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить как нашу страну, так и нашу Европу. Мы всегда будем с большим уважением относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории.

Чем известен Никушор Дан

В 2020 году политик был избран мэром Бухареста, а в 2024 году его переизбрали на этот пост. В отличие от его оппонента Джорджа Симиона Дан выступает за проевропейский путь Румынии и последовательную поддержку Украины в войне против РФ.

Накануне он заявил, что эта война критически важна для безопасности Румынии и Молдовы, и настоял на необходимости продолжения военной помощи Украине.

В своей предвыборной кампании Никушор Дан отмечал важность укрепления связей с ЕС и НАТО, а также увеличение оборонных расходов для противостояния российскому влиянию.

После объявления результатов выборов он в очередной раз отметил, что Румыния должна поддерживать политику поддержки Украины.

— Я думаю, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину и прилагаться к совместным европейским усилиям (относительно безопасности — ред.) сбалансированным способом, — заявил он в комментарии LB.ua.

Напомним, что в ноябре 2024 года в Румынии были аннулированы предыдущие выборы. В первом туре первое место занял ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску, выступавший за выход Румынии из Евросоюза и НАТО.

На последних соцопросе он набирал лишь 4–7%, однако на выборах получил более 22% голосов. В связи с сомнительным результатом было принято решение о перевыборах в мае 2025 года.

Напомним, что ранее одна из стран Европы лишила россиян права голоса на выборах.

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