Вибори у Румунії: новим президентом став проукраїнський політик

Вибори в Румунії підійшли до кінця, а нині вже відомо про результат. Проросійський кандидат Джордже Сіміон офіційно визнав поразку, а за результатами підрахунку 100% бюлетенів переміг мер Бухареста Нікушор Дан.

Що відомо про переможця та якою буде його політика щодо України — зібрали найважливіше.

Вибори в Румунії 2025: результати голосування

У другому турі президентських виборів у Румунії переміг Нікушор Дан, що відомий як проєвропейський та проукраїнський кандидат.

За даними Центральної виборчої комісії країни, яка опрацювала 100% протоколів, Нікушор Дан отримав 53,6% голосів. Тим часом у проросійського кандидата Джордже Сіміона — 46,4%.

Результати екзит-полів показували аналогічний результат, однак Сіміон заперечив їхню точність та заявив про свою перемогу. Згодом, після публікації офіційних даних, він все ж визнав свою поразку.

— Я хочу привітати мого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори, і такою була воля румунського народу, — сказав Сіміон у відео у Facebook, додавши, що має намір продовжувати “боротьбу за Румунію”.

З перемогою також привітав президент України Володимир Зеленський. Він назвав перемогу Дана історичною та зазначив, що для України як сусіда і друга важливо мати Румунію як надійного партнера.

— І ми впевнені, що так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу. Ми завжди будемо з великою повагою ставитися до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали в найважчий період нашої історії.

Чим відомий Нікушор Дан

У 2020 році політик був обраний мером Бухареста, а у 2024 році його переобрали на цю посаду. На відміну від його опонента Джорджа Сіміона, Дан виступає за проєвропейський шлях Румунії та послідовну підтримку України у війні проти РФ.

Напередодні він заявив, що ця війна є критично важливою для безпеки Румунії та Молдови, та наполіг на необхідності продовження військової допомоги Україні.

У своїй передвиборчій кампанії Нікушор Дан наголошував на важливості зміцнення зв’язків з ЄС і НАТО, а також на збільшенні оборонних витрат для протистояння російському впливу.

Після оголошення результатів виборів він вкотре зазначив, що Румунія має підтримувати політику підтримки України.

— Я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль (стосовно безпеки – ред.) у збалансований спосіб, — заявив він у коментарі LB.ua.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року у Румунії анулювали попередні вибори. У першому турі перше місце посів ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску, який виступав за вихід Румунії з Євросоюзу та НАТО.

На останніх соцопитуваннях він набирав лише 4–7%, проте на виборах отримав понад 22% голосів. У зв’язку з сумнівним результатом було ухвалено рішення про перевибори у травні 2025 року.

Нагадаємо, що раніше одна з країн Європи позбавила росіян права голосу на виборах.

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