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Взгляд из космоса: как Пентагон помогает Украине бить по целях РФ

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июля 2025, 16:00
Взгляд из космоса: как Пентагон помогает Украине бить по целях РФ
Фото BBC

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