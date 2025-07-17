Взгляд из космоса: как Пентагон помогает Украине бить по целях РФ

Когда с российского аэродрома взлетает стратегический бомбардировщик или стартует баллистическая ракета, первыми в мире это видят не радары на земле, а всевидящее око американских спутников.

Через мгновение в командном центре Космических сил США в Колорадо звучит тревога. И хотя официально Вашингтон не раскрывает деталей, именно отсюда, вероятно, начинается путь данных, которые спасают жизни в Украине и помогают ВСУ.

Об этом пишет BBC.

Помощь Украине

Это лишь один эпизод, иллюстрирующий растущую роль космоса в современной войне. Полковник Хьюз подтверждает, что из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе работы у них стало значительно больше. На прямой вопрос, передают ли они данные Украине для защиты от российских атак, ответ дипломатичный, но красноречивый.

— Мы предоставляем стратегические и тактические ракетные предупреждения всем силам США и союзников, — сказала полковник.

Хотя официального подтверждения нет, этот комментарий фактически намекает на то, что Киев получает жизненно важные данные с американских спутников.

Американский щит против гиперзвука

Именно на базе Бакли закладывается фундамент амбициозного проекта президента Дональда Трампа — создание глобального щита противоракетной обороны под названием Золотой купол.

Программа стоимостью 175 миллиардов долларов, вдохновленная успехом израильского Железного купола, призвана защитить территорию США от самых современных угроз.

Генерал-лейтенант Дэвид Миллер, командующий Космическим оперативным командованием, прямо говорит о причинах такой инициативы.

— Мы видим рост угроз для территории США, — отмечает он, указывая на Китай и Россию.

Обе страны активно разрабатывают гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью более 5 Махов, и испытывают системы фракционной орбитальной бомбардировки, которые чрезвычайно трудно отследить традиционными радарами.

Читать по теме План Маршалла для Украины: поможет ли США восстановить страну после Путина

— Физика перехвата таких целей требует рассмотрения варианта с перехватчиками, размещенными в космосе, — объясняет генерал Миллер.

Конфликт, который уже идет

Главная угроза в космосе имеет четкое имя — Китай. Об этом прямо говорит полковник Феникс Хаузер, руководитель разведывательного подразделения “Дельта 7”.

Она называет Китай вызовом, задающим темп, и ее слова подкреплены тревожными цифрами. Уже сейчас Пекин контролирует около тысячи спутников, половина из которых — военные.

Но это лишь начало: в планах Китая — развертывание десятков тысяч новых аппаратов, что может кардинально изменить баланс сил на орбите.

— Мы уже ведем борьбу в космосе, — говорит полковник.

Она описывает аппараты, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, лазерами, и даже сетями и манипуляторами для физического воздействия на другие спутники.

Как космические силы обеспечили удар по Ирану

Недавняя операция “Полуночный молот” — удары США по ядерной программе Ирана — стала первой публичной демонстрацией наступательных возможностей Космических сил.

Генерал Миллер раскрыл детали участия своих подчиненных в обеспечении атаки бомбардировщиков B-2.

— Одно из того, что мы сделали, — это использовали наши возможности в электромагнитной войне, чтобы обеспечить доминирование на протяжении всей операции, — говорит генерал.

Подразделение “Дельта 3” под командованием полковника Анджело Фернандеса развернуло мобильные комплексы.

Они одновременно глушили вражеские коммуникации, транслируя мощный шум, и защищали каналы связи и GPS-навигации для американских бомбардировщиков. Это позволило создать безопасный воздушный коридор.

Подразделение “Дельта 7” полковника Хаузер непрерывно мониторило электромагнитный спектр.

— Мы следили, знает ли Иран, что происходит, есть ли у них хоть какие-то тактические признаки того, что готовятся удары, — объясняет она.

Благодаря такой комплексной поддержке из космоса, бомбардировщики смогли незамеченными долететь до целей и сбросить высокоточные управляемые бомбы.

— Надо понимать, насколько большое значение имеет преимущество, которое мы получаем из космоса, — подчеркивает генерал Миллер.

Ранее мы писали об опросе, в котором большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!