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Погляд з космосу: як Пентагон допомагає Україні бити по цілях

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Липня 2025, 16:00
Погляд з космосу: як Пентагон допомагає Україні бити по цілях
Фото BBC

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