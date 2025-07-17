Погляд з космосу: як Пентагон допомагає Україні бити по цілях

Коли з російського аеродрому злітає стратегічний бомбардувальник або стартує балістична ракета, першими у світі це бачать не радари на землі, а всевидяче око американських супутників.

За мить у командному центрі Космічних сил США в Колорадо лунає тривога. І хоча офіційно Вашингтон не розкриває деталей, саме звідси, ймовірно, починається шлях даних, що рятують життя в Україні та допомагають ЗСУ.

Про це пише ВВС.

Допомога Україні

Це лише один епізод, що ілюструє значущу роль космосу у сучасній війні. Полковниця Г’юз підтверджує, що через конфлікти на Близькому Сході та в Європі роботи у них значно побільшало. На пряме запитання, чи передають вони дані Україні для захисту від російських атак, відповідь дипломатична, але промовиста.

— Ми надаємо стратегічні та тактичні ракетні попередження всім силам США та союзників, — сказала полковниця.

Хоча офіційного підтвердження немає, цей коментар фактично натякає на те, що Київ отримує життєво важливі дані з американських супутників.

Американський щит проти гіперзвуку

Саме на базі Баклі закладається фундамент амбітного проєкту президента Дональда Трампа — створення глобального щита протиракетної оборони під назвою Золотий купол.

Програма вартістю 175 мільярдів доларів, натхненна успіхом ізраїльського Залізного купола, покликана захистити територію США від найсучасніших загроз.

Генерал-лейтенант Девід Міллер, командувач Космічного оперативного командування, прямо говорить про причини такої ініціативи.

— Ми бачимо зростання загроз для території США, — зазначає він, вказуючи на Китай та Росію.

Обидві країни активно розробляють гіперзвукові ракети, що летять зі швидкістю понад 5 Махів, та випробовують системи фракційного орбітального бомбардування, які надзвичайно важко відстежити традиційними радарами.

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— Фізика перехоплення таких цілей вимагає розгляду варіанту з перехоплювачами, розміщеними у космосі, — пояснює генерал Міллер.

Конфлікт, що вже триває

Головна загроза у космосі має чітке ім’я — Китай. Про це прямо говорить полковниця Фенікс Гаузер, очільниця розвідувального підрозділу “Дельта 7”.

Вона називає Китай викликом, що задає темп, і її слова підкріплені тривожними цифрами. Вже зараз Пекін контролює близько тисячі супутників, половина з яких — військові.

Але це лише початок: у планах Китаю — розгортання десятків тисяч нових апаратів, що може кардинально змінити баланс сил на орбіті.

— Ми вже ведемо боротьбу в космосі, — каже полковниця.

Вона описує апарати, оснащені засобами радіоелектронної боротьби, лазерами, і навіть сітками та маніпуляторами для фізичного впливу на інші супутники.

Як космічні Сили забезпечили удар по Ірану

Нещодавня операція “Опівнічний молот” — удари США по ядерній програмі Ірану — стала першою публічною демонстрацією наступальних можливостей Космічних сил.

Генерал Міллер розкрив деталі участі своїх підлеглих у забезпеченні атаки бомбардувальників B-2:

— Одне з того, що ми зробили, — це використали наші можливості в електромагнітній війні, щоб забезпечити домінування протягом усієї операції, — каже генерал.

Радіоелектронна боротьба: Підрозділ “Дельта 3” під командуванням полковника Анджело Фернандеса розгорнув мобільні комплекси.

Вони одночасно глушили ворожі комунікації, транслюючи потужний шум, і захищали канали зв’язку та GPS-навігації для американських бомбардувальників. Це дозволило створити безпечний повітряний коридор.

Підрозділ “Дельта 7” полковниці Гаузер безперервно моніторив електромагнітний спектр.

— Ми стежили, чи знає Іран, що відбувається, чи є у них хоч якісь тактичні ознаки того, що готуються удари, — пояснює вона.

Завдяки такій комплексній підтримці з космосу, бомбардувальники змогли непоміченими долетіти до цілей і скинути високоточні керовані бомби.

— Треба розуміти, наскільки велике значення має перевага, яку ми отримуємо з космосу, — наголошує генерал Міллер.

Раніше ми писали про опитування в якому більшість американців підтримують надання зброї Україні.

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