Сегодня, 17 июля, произошел мощный взрыв на Крымском мосту. Российские пропагандисты смакуют все детали и придумывают новые теории заговора.

Но народное творчество не ждет, поэтому смотри подборку мемов от украинского народа в нашем материале.

Взрыв на Крымском мосту: подборка мемов от украинского народа

С первых минут после взрыва на Крымском мосту социальные сети закипели мемами. Мемы — картинки юмористического характера, отражающие повестку дня или события, не имеющие привязки к датам.

Сейчас также смотрят

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов кратко прокомментировал событие, сказал, что подорванная конструкция была лишней. А в СБУ написали так:

Итак, мы собрали для тебя самые смешные мемы о взрыве на Крымском мосту 17 июля. Листай галерею, сохраняй и присылай друзьям.

Народное творчество не ждет! Подборка мемов о взрыве на Крымском мосту 17 июля / 9 Фотографий

Сейчас движение по мосту восстановлено, пассажиры делятся впечатлениями и фото в социальных сетях. Спикер главного управления разведки Андрей Юсов сообщил Суспільному, что причины разрушений официально не будут комментироваться.

Раньше мы рассказывали о словах и мемах, которые породила война.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!