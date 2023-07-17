Сьогодні, 17 липня, відбувся потужний вибух на Кримському мосту. Російські пропагандисти смакують усі деталі та вигадують нові теорії змови.

Але народна творчість не чекає, тому дивися добірку мемів від українського народу в нашому матеріалі.

Вибух на Кримському мосту: добірка мемів від українського народу

З перших хвилин після вибуху на Кримському мосту соціальні мережі закипіли мемами. Меми — картинки гумористичного характеру, які відображають порядок денний або події, що не мають прив’язки до дат.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов коротко прокоментував подію, сказав, що підірвана конструкція була зайвою. А в СБУ написали так:

Тож ми зібрали для тебе найсмішніші меми про вибух на Кримському мосту 17 липня. Гортай галерею, зберігай та надсилай друзям.

Народна творчість не чекає! Добірка мемів про вибух на Кримському мосту 17 липня / 9 Фотографій

Нині рух мостом відновлений, пасажири діляться враженнями та фото в соціальних мережах. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив Суспільному, що причини руйнувань офіційно не коментуватимуть.

Раніше ми розповідали про слова та меми, які породила війна.

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