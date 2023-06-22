Сегодня ночью жители Днепровского района Киева могли слышать взрыв. Сейчас мы привыкли, что взрывы в основном связаны с российскими атаками, но не в этот раз. В ночь на 22 июня 2023 года в одной из квартир Киева произошел взрыв газа. Мы расскажем, что известно.

Взрыв газа в Киеве 22 июня 2023 года: что известно

В ГСЧС сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе произошел взрыв газа на седьмом этаже 16-этажного жилого дома. Он привел к дальнейшему разрушению конструкций. По предварительной информации, разрушены пять квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что пожарно-спасательные службы продолжают ликвидацию пожара и поиск людей на разрушенных этажах. Уже спасли 18 человек. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали.

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Двое пострадавших госпитализировали, еще двум медики оказали помощь на месте.

По предварительной информации, в результате взрыва газа погибли два человека.

По словам Кличко, причины взрыва выясняют специалисты. Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома. В ГСЧС сообщили, что в 08:10 пожар был ликвидирован, другие работы продолжаются.

Взрыв газа в Киеве: фото

Нескольких квартир не стало! Что известно о мощном взрыве газа в Киеве / 6 Фотографий

Из-за того, что зимой в Украине были проблемы с электроэнергией, многие купили домой туристические газовые плитки. Они могут представлять опасность и взрываться. Ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться туристической плиткой.

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Фото: ГСЧС