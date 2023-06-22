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Нескольких квартир не стало! Что известно о мощном взрыве газа в Киеве

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июня 2023, 08:40
Вибух у Києві сьогодні 22 червня 2023: що відомо про вибух газу на цей момент

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