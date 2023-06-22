Кількох квартир просто немає! Що відомо про потужний вибух газу у Києві

Сьогодні вночі жителі Дніпровського району Києва могли чути вибух. Зараз ми звикли, що вибухи переважно пов’язані з російськими атаками, але не цього разу. В ніч проти 22 червня 2023 року в одній з квартир Києва стався вибух газу. Ми розповімо, що відомо.

Вибух газу у Києві 22 червня 2023: що відомо

У ДСНС повідомили, що о 3:45 У Дніпровському районі стався вибух газу на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Він призвів до подальшого руйнування конструкцій. За попередньою інформацією, зруйновано п’ять квартир на шостому, сьомому та восьмому поверхах.

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують ліквідацію пожежі та пошук людей на зруйнованих поверхах. Уже врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали.

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Двоє постраждалих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу загинуло дві людини.

За словами Кличка, причини вибуху зʼясовують фахівці. Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку. У ДСНС повідомили, що о 08:10 пожежу було ліквідовано, інші роботи тривають.

Вибух газу в Києві: фото

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Через те, що взимку в Україні були проблеми з електроенергією, багато людей купили додому туристичні газові плитки. Вони можуть нести небезпеку та вибухати. Раніше ми розповідали, як правильно користуватися туристичною плиткою.

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Фото: ДСНС