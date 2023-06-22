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Кількох квартир просто немає! Що відомо про потужний вибух газу у Києві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Червня 2023, 08:40
Вибух у Києві сьогодні 22 червня 2023: що відомо про вибух газу на цей момент

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