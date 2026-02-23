Взрыв в лицее Днепра: во время демонстрации боеприпасов травмировались двое детей

Чрезвычайное происшествие всколыхнуло одно из учебных заведений Днепра. В понедельник, 23 февраля, во время урока или внеклассного мероприятия, где ученикам демонстрировали образцы боеприпасов, произошел неожиданный взрыв, сопровождавшийся сильным задымлением. На месте происшествия уже работают правоохранители.

Об этом сообщает полиция города.

Детали инцидента в днепровском лицее

Информация о взрыве сначала появилась в местных социальных сетях, после чего ее официально подтвердили в полиции. По предварительным данным, инцидент произошел без непосредственного намерения причинить вред, однако во время обращения с демонстрационными материалами ситуация вышла из-под контроля.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты ювенальной полиции. Правоохранители провели первоочередной осмотр помещений и опросили свидетелей для установления точного хода событий.

Состояние пострадавших: что говорят медики о травмах детей

В результате взрыва и задымления за медицинской помощью обратились двое детей.

На сообщения немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки. В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

В настоящее время продолжается детальное расследование. Полицейские должны установить, откуда в лицее взялись боеприпасы, были ли они действительно демонстрационными (выхолощенными) и кто именно проводил показ.

По результатам проверки будет решен вопрос о предоставлении событию официальной правовой квалификации и открытии уголовного производства. Администрация заведения на данный момент воздерживается от развернутых комментариев до завершения работы следователей.

Пока в Днепре выясняют причины внутреннего инцидента, украинские школы остаются под ежедневной угрозой прямого террора со стороны РФ. Российская армия продолжает цинично атаковать места, где собираются дети.

Напомним, недавно ужасное событие произошло в Сумской области. Россияне ударили Шахедом по спортивной школе в Шостке именно в то время, когда там тренировались дети.

