Взрыв в лицее Днепра: во время демонстрации боеприпасов травмировались двое детей

Чрезвычайное происшествие всколыхнуло одно из учебных заведений Днепра. В понедельник, 23 февраля, во время урока или внеклассного мероприятия, где ученикам демонстрировали образцы боеприпасов, произошел неожиданный взрыв, сопровождавшийся сильным задымлением. На месте происшествия уже работают правоохранители.
Об этом сообщает полиция города.
Детали инцидента в днепровском лицее
Информация о взрыве сначала появилась в местных социальных сетях, после чего ее официально подтвердили в полиции. По предварительным данным, инцидент произошел без непосредственного намерения причинить вред, однако во время обращения с демонстрационными материалами ситуация вышла из-под контроля.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты ювенальной полиции. Правоохранители провели первоочередной осмотр помещений и опросили свидетелей для установления точного хода событий.
Состояние пострадавших: что говорят медики о травмах детей
В результате взрыва и задымления за медицинской помощью обратились двое детей.
В настоящее время продолжается детальное расследование. Полицейские должны установить, откуда в лицее взялись боеприпасы, были ли они действительно демонстрационными (выхолощенными) и кто именно проводил показ.
По результатам проверки будет решен вопрос о предоставлении событию официальной правовой квалификации и открытии уголовного производства. Администрация заведения на данный момент воздерживается от развернутых комментариев до завершения работы следователей.
Пока в Днепре выясняют причины внутреннего инцидента, украинские школы остаются под ежедневной угрозой прямого террора со стороны РФ. Российская армия продолжает цинично атаковать места, где собираются дети.
Напомним, недавно ужасное событие произошло в Сумской области. Россияне ударили Шахедом по спортивной школе в Шостке именно в то время, когда там тренировались дети.
