Для тебя Новости

Взрыв в лицее Днепра: во время демонстрации боеприпасов травмировались двое детей

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 февраля 2026, 15:21 2 мин.
Взрыв в лицее Днепра 23 февраля
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь