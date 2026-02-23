Для тебе Новини

Вибух у ліцеї Дніпра: під час демонстрації боєприпасів травмувалися двоє дітей

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Лютого 2026, 15:21 2 хв.
Вибух у ліцеї Дніпра 23 лютого
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь