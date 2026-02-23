Вибух у ліцеї Дніпра: під час демонстрації боєприпасів травмувалися двоє дітей

Надзвичайна подія сколихнула один із навчальних закладів Дніпра. У понеділок, 23 лютого, під час уроку чи позакласного заходу, де учням демонстрували зразки боєприпасів, стався неочікуваний вибух, що супроводжувався сильним задимленням. На місці події вже працюють правоохоронці.

Про це повідомляє поліція міста.

Деталі інциденту в дніпровському ліцеї

Інформація про вибух спочатку з’явилася в місцевих соціальних мережах, після чого її офіційно підтвердили в поліції. За попередніми даними, інцидент стався без безпосереднього наміру заподіяти шкоду, проте під час поводження з демонстраційними матеріалами ситуація вийшла з-під контролю.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та фахівці ювенальної поліції. Правоохоронці провели першочерговий огляд приміщень та опитали свідків для встановлення точного перебігу подій.

Стан постраждалих: що кажуть медики про травми дітей

Внаслідок вибуху та задимлення по медичну допомогу звернулися двоє дітей.

На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки. Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.

Наразі триває детальне розслідування. Поліцейські мають встановити, звідки в ліцеї взялися боєприпаси, чи були вони справді демонстраційними (вихолощеними) та хто саме проводив показ.

За результатами перевірки буде вирішено питання про надання події офіційної правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження. Адміністрація закладу наразі утримується від розгорнутих коментарів до завершення роботи слідчих.

Поки у Дніпрі з’ясовують причини внутрішнього інциденту, українські школи залишаються під щоденною загрозою прямого терору з боку РФ. Російська армія продовжує цинічно атакувати місця, де збираються діти.

Нагадаємо, нещодавно жахлива подія сталася на Сумщині. Росіяни вдарили Шахедом по спортивній школі в Шостці саме в той час, коли там тренувалися діти.

