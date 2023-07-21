Ударили по дому культуры и убили человека: что известно о взрывах в Черниговской области 21 июля

Россия продолжает атаковать Украину и днем, и ночью. Сегодня страна-агрессор атаковала Одесскую область и склады с зерном.

А уже около 11:00 в некоторых областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Стало известно о взрывах в Черниговской области.

Взрывы в Черниговской области сегодня: что известно об обстреле 21 июля 2022 года

Об атаке на Черниговскую область сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он сказал, что Россия нанесла удары ракетами и призвал жителей области находиться в укрытиях.

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Впоследствии в ОК Север отметили, что в результате ракетного удара по Черниговской области в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры.

Чаус сообщил, что идет разбор завалов здания. Под завалами обнаружили тело женщины, которая была работницей ДК. Сейчас на месте происшествия работает ГСЧС.

Читать по теме Обстрелами обрекают на голод: что известно о взрывах в Одесской области и ударах россиян по ангарам с зерном Рассказываем об обстреле Одесской области 21 июля 2023 года.

Россия обстреливает разные регионы Украины, нанося ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре. Ранее мы рассказывали об обстреле Николаева 20 июля.

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Фото: ОК Север